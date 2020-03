Coronavirus: Jetzt ist auch das Aqualaatzium geschlossen

Grasdorf

Im Zuge der Corona-Krise hat nun auch das Aqualaatzium geschlossen. Am Montagmorgen wies ein großer Zettel an den Eingangstüren der Schwimm- und Wellnesseinrichtung auf die Entscheidung hin: „Aus aktuellem Anlass ist das Aqualaatzium bis auf Weiteres geschlossen“. Der gleiche Eintrag findet sich auf der Internetseite.

In den vergangenen Tagen hatte die Einrichtung mit Ausnahme des Fitness-Bereichs noch geöffnet. Das Bad begründete dies auf seiner Internetseite damit, dass in Schwimmbädern keine erhöhte Ansteckungsgefahr herrsche. „ Coronaviren wie auch Influenzaviren können nicht über das Badewasser übertragen werden“, hießt es dort. Auch würden seit Anfang März zusätzliche Wischdesinfektionen sämtlicher Hand- und Türgriffe in den Verbindungsgängen zu den Gästebereichen vorgenommen. Im Saunabereich verzichtete das Aqualaatzium zuletzt – auf entsprechende Empfehlungen des Deutschen Saunabunds hin – auf das Wedeln bei Aufgüssen.

Innerstebad und Pattenser Bad haben seit Sonnabend zu

Bürgermeister Jürgen Köhne verwies noch am Freitag darauf, dass die Entscheidung über die weitere Öffnung bei der Aqualaatzium Freizeit GmbH liege, solange das Gesundheitsamt keine generelle Schließung von Bädern verfüge. Die Stadt ist zwar Eigentümerin des Bades und der GmbH, die betrieblichen Entscheidungen obliegen jedoch der Geschäftsführung.

In den vergangenen Tagen hatten bereits die ersten Bäder in der Region dicht gemacht: So stellten etwa das Innerstebad in Sarstedt, das Pattenser Bad und die Wasserwelt am Sonnabend ihren Betrieb ein. Am Montag folgte das Hemminger Büntebad.

Von Johannes Dorndorf