Grasdorf

Aufatmen im Aqualaatzium: Eine erneute Schließung ist trotz steigender Inzidenzwerte nicht nötig. Das steht seit Dienstagnachmittag fest. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35, die die Region zuletzt mehrfach überschritten hat, hätte das Laatzener Bad seine Schwimmhalle für die private Nutzung schließen müssen – so sah es der bisher geltende Stufenplan in Niedersachsen vor. Nun kommt es anders. „Erst war der Schock groß, jetzt ist die Erleichterung umso größer“, sagt Aqualaatzium-Geschäftsführer Carsten Otte.

Die Landesregierung hatte an Dienstag die neue Corona-Verordnung vorgestellt. Darin räumt sie den Kreisen und kreisfreien Städten mehr Handlungsspielraum ein, denn in zahlreichen Kommunen lasse sich der starke Anstieg auf wenige Bereiche zurückführen: Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars. „Mit der Verordnungsänderung können dort künftig diejenigen Bereiche von Einschränkungen ausgenommen werden, die nicht maßgeblich zum Anstieg der Infektionszahlen beigetragen haben“, heißt es aus der Staatskanzlei. Anders ausgedrückt: Bloß weil Diskotheken die Ansteckungszahl hochtreiben, müssen die Schwimmbäder nicht schließen.

Seit Anfang Juli wird das Foyer-Dach des Aqualaatziums saniert. Paneele müssen nach 20 Jahren erneuert werden, damit das Foyer sich nicht aufheizt. Quelle: Katharina Kutsche

Bislang keine Ansteckungen bekannt

Laut Otte hat es bisher keinen Corona-Fall im Aqualaatzium gegeben, der ihm bekannt wäre. Und nach sieben Monaten Schließung – das Bad hat erst seit Juni wieder geöffnet – seien die Kunden froh, wieder schwimmen zu können. Entsprechend sei die Stimmung gut, der Zulauf auch. Die Einnahmen bei den Eintrittsgeldern für das Schwimmbad liegen im Vergleich zu 2019 bei 88 Prozent, die Besucherzahlen bei 81 Prozent. „Damit kann man zufrieden sein“, sagt Otte.

Das Unternehmen informiert auf seiner Website und über eine automatische Telefonansage über das, was Badegäste wissen müssen. Ein Ampelsystem auf der Homepage zeigt an, wie stark Bad und Sauna bereits ausgelastet sind; Reservierungen sind nicht nötig. Da es zudem keine Tageskarten mehr gebe, sondern nach Stundentarif abgerechnet werde, habe sich der Zulauf entzerrt, so Otte. Statt sonst 700 Badegästen dürfen nun nur rund 280 gleichzeitig in der Halle sein. Der bisher besucherstärkste Tag sei der 4. Juli gewesen: 1.288 Badegäste über den ganzen Tag verteilt.

Während der Bauarbeiten müssen die Besucher an einem Kassencontainer ihren Eintritt für das Aqualaatzium bezahlen. Quelle: Katharina Kutsche

Für den Fall, dass das Bad hätte schließen müssen, hatte das Team des Aqualaatziums schon eine Taskforce gebildet. Schwimmunterricht, Reha-Sport, Fitness und Massagen wären weiter möglich gewesen. Der Naturbadesee draußen gilt als Freibad und hätte ebenfalls geöffnet bleiben dürfen, allerdings mit eingezäuntem Becken und genauem Durchzählen, wie viele Menschen gerade im Wasser sind. Das Prinzip: Es darf erst jemand rein, wenn jemand anderes gerade rausgekommen ist. Ein großer Aufwand für die Mitarbeiter und nun zum Glück nicht nötig.

Foyer-Dach wird saniert

Eine Einschränkung gibt es aber zurzeit schon, und auch sie hat bedingt mit der Pandemie zu tun. Das Dach des Foyers im Aqualaatzium wird seit einigen Wochen saniert. Das hätte längst erledigt sein sollen, aber im vergangenen Jahr konnte das nötige Material nicht geliefert werden, daher verschoben sich die Arbeiten.

Vor dem Bad ist ein großer Kran aufgebaut, Badegäste müssen draußen an einem Kassencontainer ihren Eintritt zahlen. Auf dem Dach werden neue Paneele verlegt, die Schatten spenden sollen: Bislang heizte sich das Foyer an Sonnentagen auf – unangenehm für Gäste und Belegschaft. Die alten Platten seien zudem nach rund 20 Jahren veraltet gewesen, sagt Otte. Er rechne damit, dass die Arbeiten noch bis Ende August dauern werden. Der Badebetrieb werde dadurch nicht behindert.

Von Katharina Kutsche