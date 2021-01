Alt-Laatzen

Anwohner in Alt-Laatzen wollen den Bau eines neuen Wegs in die Leinemasch stoppen. Dieser soll das Neubaugebiet Alter Markt/Flebbehof mit dem Steinbrink verbinden. Verlaufen soll er auf der Südseite des Sportteichs, den viele Alt-Laatzener wegen seiner Form als Dreiecksteich bezeichnen. Nach einem Knick soll er dann an den Häusern des Neubaugebiets entlangführen.

Gegen das von der Stadt geplante Vorhaben hat die Alt-Laatzenerin Inge Abraham mit einer Handvoll Helfern bereits gut 100 Unterschriften gesammelt. Diese will sie nun an die Kommunalaufsichtsbehörde der Region Hannover schicken. Gründe gegen das Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet gibt es aus ihrer Sicht gleich mehrere. An erster Stelle stehe dabei der Naturschutz.

Anzeige

Anwohner wollen Lebensraum von Wildtieren bewahren

„Für die neue Verbindung müssten mehrere Bäume und Sträucher gefällt werden“, sagt die Rentnerin. „Wir leben in einer Zeit, in der die Zerstörung der Natur sträflich ist, und wir müssen sie schützen, insbesondere für unsere Nachkommen.“ Auf der Wiese zwischen Steinbrink und Neubaugebiet, an die der neue Weg angrenzen würde, suchten oft Störche nach Nahrung, am Teichrand ästen Rehe mit ihren Kitzen. Durch die Spaziergänger und Radfahrer auf dem neuen Weg würden diese erheblich gestört oder gar vertrieben.

Das sieht die Alt-Laatzenerin Brigitte Engel genauso. „Auch Singvögel und Enten brüten in den Hecken auf dieser Seite des Dreiecksteichs, weil sie dort nicht gestört werden“, sagt sie. Denn bislang ist die südliche Seite des Teichs nicht passierbar. Spaziergänger und Radfahrer können lediglich den Weg auf der Westseite des Gewässers in der Verlängerung der Straße Auf der Dehne nutzen. „Und selbst diesen hält die Stadt nicht in Schuss“, bemängelt Anwohnerin Regina Schmidt. Daher fürchtet sie, bei dem neuen Weg werde es genauso. „Es ist frevelhaft, noch einen weiteren Weg zu bauen, der erste reicht doch völlig aus“, meint sie. Der Naturschutz solle an erster Stelle stehen.

Die Verbindung ins Neubaugebiet ist für den geplanten Weg bereits vorhanden. Quelle: Stephanie Zerm

Hinzu käme, dass das Gebiet regelmäßig überschwemmt werde, sodass der neue Weg nicht halten würde, sagt Abraham. „Wir wollen keine Geldverschwendung, den Tieren ihren Lebensraum erhalten und unsere wunderbare Masch bewahren“, heißt es im Text zu der Unterschriftenliste, die laut der Rentnerin auch Bewohner des Neubaugebiets am Alten Markt unterschrieben haben. „Bis das unsägliche Projekt gekippt ist, werden wir keine Ruhe geben“, kündigt Abraham an.

Lesen Sie auch Alt-Laatzen: Neuer Weg verbindet Alten Markt mit der Masch

Weg soll Unterhaltung von Entwässerungskanälen dienen

Wie Matthias Brinkmann von der Stadt Laatzen betont, dient die seit Jahren geplante Verbindung nicht nur der Naherholung, sondern erfüllt auch einen anderen wichtigen Zweck: Der neue Wirtschaftsweg sei eine wichtige Zugangsmöglichkeit zu den öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen westlich des Baugebiets Alter Markt beziehungsweise zum Auslaufbauwerk aus dem Regenwasserkanal von der Talstraße zum Teich. „Der Wegebau wird derzeit von einem Fachbüro geplant“, sagt der Stadtsprecher.

Einen Namen hat die geplante Verbindung auch schon. Der Ortsrat hatte im Februar einstimmig beschlossen, den Weg nach der 1791 geborenen Dorothea Flebbe zu benennen. Diese lebte seinerzeit mit ihrer Familie auf der jahrhundertealten Vollmeierhofstelle Nummer 5 und ist eine Vorfahrin der letzten Eigentümerin Margrit Uleer, geborene Flebbe. Diese hatte das Grundstück 2015 zur Bebauung an die Meravis Immobiliengruppe verkauft.

Der neue Verbindungsweg führt am von Gehölzen umfassten Sportteich entlang zum Neubaugebiet am Alten Markt (hinten rechts). Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Um mit den Arbeiten für den Wegebau beginnen zu können, müsse noch eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde wegen des damit verbundenen Eingriffs in den Naturhaushalt beziehungsweise in das Landschaftsschutzgebiet beantragt werden, so Brinkmann. Zusätzlich sei eine Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde wegen Bauens im Überschwemmungsgebiet erforderlich. „Beide Genehmigungen wurden noch nicht beantragt, da die Planung des Wegebaus noch läuft“, sagt Brinkmann. Bislang rechnet die Stadt mit Baukosten von 242.500 Euro für den neuen Weg. Eine abschließende Kostenschätzung liegt aber noch nicht vor, da die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Vorgesehen sind die Bauarbeiten für das Jahr 2022.

Von Stephanie Zerm