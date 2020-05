Statt Absperrband: „Conny Corona“ sitzt an jedem zweiten Tisch im Hotel Haase

Grasdorf

Die ersten Gäste im Restaurant des Hotels Haase sind am Montag stumm und reglos. Auch scheinen sie keinen Appetit zu haben. Kein Wunder. Die stummen Besucher sind nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Kunststoff. An fast jedem zweiten Tisch sitzt eine Schaufensterpuppe. „So sieht es nicht so trostlos aus“, sagt Ulrike Haase, die mit ihrem Ehemann Thomas Haase das Hotel mit angeschlossenem Restaurant in Laatzen in achter Generation betreibt.

Zwar dürfen sie seit Montag im Rahmen der Coroana-Lockerungen im Restaurant wieder Gäste empfangen. Dabei gelten aber strenge Hygienevorschriften. Unter anderem darf nur jeder zweite Tisch besetzt werden, um die Mindestabstände einhalten zu können. „Die anderen sind für Conny-Corona reserviert“, scherzt Ulrike Haase. Außerdem dürfen auf den Tischen weder Blumen als Dekoration noch Salz- oder Pfefferstreuer stehen. Auch Speisekarten sind tabu. Diese können sich Gäste online ansehen oder sich per QR-Code auf ihr Smartphone laden. Außerdem sind die Restaurantbesuche nur noch nach vorheriger Reservierung möglich.

Nachbarn, Freunde und Gäste stellen Puppen zur Verfügung

„Wir haben am Donnerstagabend zusammen mit Bekannten überlegt, was wir tun können, damit das Restaurant durch die Corona-Regelungen nicht ganz so trist aussieht“, berichtet Ulrike Haase. Nachdem erst Pappgäste im Gespräch gewesen seien, sei ziemlich schnell die Idee aufgekommen, die notwendig freigehaltenen Plätze mit Schaufensterpuppen zu besetzen. Nachbarn, Freunde und Gäste hätten daraufhin eine ausgediente Erste-Hilfe-Puppe und drei Schaufensterpuppen zur Verfügung gestellt. „Heute Nachmittag bekommen wir noch zwei weitere Kinder-Schaufensterpuppen“, freut sich Haase.

Reservierungen laufen schleppend an

Gemeinsam mit ihrem Team hat sie die Kunststoffgäste festlich bekleidet und an die Tische gesetzt. Dass einige der Puppen keine Beine haben, fällt dabei kaum auf. An den Tischen bieten die Puppen jetzt Desinfektionsmittel und Kosmetiktücher an. „Dabei besteht garantiert keine Ansteckungsgefahr“, sagt Haase.

Bei den Besuchern aus Fleisch und Blut kommen die online schon präsentierten Puppen gut an. „Wir haben online schon sehr viel Zuspruch für die Aktion erhalten“, berichtet Haase, die die ersten Gäste nach der Corona-Schließung am Montagabend erwartete. Die Reservierungen liefen schleppend an, berichtet Haase. „Wir haben schon einige Vorbestellungen, aber längst nicht so viele wie vor der Corona-Krise.“ Daher biete das Restaurant nach wie vor auch seinen Drive-In-Service an.

Da noch längst nicht alle der Tische, die wegen Corona freibleiben müssen, mit Puppen besetzt sind, sucht Ulrike Haase noch weitere Schaufensterpuppen. „Gern auch als Leihgabe“, sagt sie. Wer eine Puppe dafür zur Verfügung stellen möchte, kann sich im Hotel Haase unter der Telefonnummer (0511) 820 16-66 melden.

Von Stephanie Zerm