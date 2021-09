Rethen/Laatzen

SPD und Grüne haben in der Sitzung des Ortsrats Rethen nachgefragt, wie weit die Stadt mit der Anschaffung von Luftfiltern und CO2-Ampeln in Klassenräumen ist. Gleich mit beantragt wurde die Ausstattung der Rethener Grundschule mit Lüftungstechnik oder Luftfiltern. Die Antworten führten zum teils hitzigen Wortgefecht zwischen rot-grüner Mehrheit einerseits und der Stadtverwaltung andererseits.

Denn das neue Schuljahr hat bereits begonnen – und für Tausende Laatzener Schüler und Lehrer beginnt wieder der Alltag mit dem Tragen von Masken und regelmäßigem Lüften. Angesichts der warmen Temperaturen ist das Lüften derzeit unproblematisch, doch Herbst und Winter stehen bevor und damit auch wieder die Zeit, in denen es in den Klassenräumen kalt wird. Aber in den Schulen fehlen weiterhin die technischen Filtergeräte, die lange Lüftungspausen verringern könnten.

Stadt plant seit einem Jahr Anschaffung von CO2 -Ampeln

Dabei hat die Stadtverwaltung bereits im Herbst 2020 angekündigt, CO2-Ampeln für Klassenräume anschaffen zu wollen: Die Ampeln zeigen die Kohlendioxidkonzentration in der Raumluft an, was Rückschlüsse auf die Belastung mit Krankheitserregern wie dem Coronavirus zulässt. In ihrer Antwort stellt die Verwaltung nun fest, dass die Beschaffung der Ampeln auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt „beabsichtigt“ sei, was Rita Heitsch (SPD) bissig kommentierte. „Der Ortsrat hat schon im September 2020 nachgefragt. Und zwölf Monate später beabsichtigt die Verwaltung immer noch, CO2 -Ampeln zu beschaffen?“, fragte sie.

Mit einem CO2-Messgerät wird die Raumluft der Klasse 6H2 der Albert-Einstein-Schule durchgehend gemessen. Quelle: Johannes Dorndorf

Laatzen nimmt an Forschungen teil

Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels erläuterte, dass die Stadt damals lediglich vier Geräte installiert habe, um exemplarische Messungen durchzuführen. Laatzen nehme gemeinsam mit dem Stromversorger Enercity an einem Forschungsprojekt teil, bei dem sich die Ampeln von der Ferne auslesen ließen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen.

Bei stichprobenartigen Auswertungen der Geräte, von denen zwei in der Albert-Einstein-Schule (AES), zwei im Erich-Kästner-Schulzentrum und eines in der Grundschule Pestalozzistraße stehen, seien allerdings keine Überschreitungen des maßgeblichen Schwellenwerts von 1000 ppm (parts per million, also Teile pro Million) festgestellt worden. Deutlich ablesbar sind in den von Pagels vorgestellten Folien die Lüftungspausen, in denen die CO2-Konzentration von 750 auf deutlich unter 500 ppm absanken.

Die Messkurve zeigt deutlich an, dass die CO2-Konzentration im AES-Klassenraum während der Lüftungspausen stark absinkt. Unten ist die Uhrzeit angegeben. Quelle: Stadt Laatzen

Irritationen im Ortsrat Rethen

Das führte im Ortsrat zu weiteren Irritationen: „Warum planen wir die Beschaffung von CO2-Ampeln, wenn die Werte nicht überschritten werden?“, wollte Peter Friedsch (CDU) wissen – die Frage blieb unbeantwortet. Tobias Münkner (FDP) sprach sich hingegen für die Messgeräte und gegen den flächendeckenden Einbau von Luftfiltern aus. „Es geht um Hunderte Klassenräume in Laatzen. Das können wir uns gar nicht leisten“, sagte Münkner. „CO2-Ampeln sind deutlich günstiger als Luftfilter.“

Tatsächlich bereitet die Stadt die Anschaffung solcher „Luftgüteampeln“ für sämtliche Unterrichtsräume in Laatzen vor, wie die Stadt am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die genaue Anzahl müsse noch ermittelt werden, man rechne mit Kosten von etwa 250 Euro pro Gerät.

Die Ausschreibung ziehe sich vor allem deshalb hin, weil die Förderrichtlinie für die Anschaffung erst am Mittwoch veröffentlicht worden sei, heißt es im Rathaus. Laatzen könne mit einer Förderung von insgesamt bis zu 88.300 Euro rechnen, mit denen auch die mögliche Anschaffung von mobilen Luftreinigern bestritten werden müsste. Infrage kämen solche Luftreiniger allerdings nur in Räumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit, deren Anzahl noch ermittelt werde. Wann die Geräte beschafft werden, stehe noch nicht fest.

AES ist mit CO2-Ampel zufrieden

In der Praxis kommen zumindest die CO2-Ampeln gut an: „Es ist sinnvoll, solche Messgeräte zu haben“, sagt AES-Schulleiter Christian Augustin. Die Geräte sind dort bislang in zwei Klassenräumen installiert – darunter auch im Raum der Klasse 6H2. Angezeigt wird dort jeweils der aktuelle Messwert. Wird der Schwellenwert von 1000 ppm überschritten, blinkt eine LED-Leuchte rot auf, bei über 2000 ppm folgt eine zweite Leuchte. Als Richtwert gelten laut Stadt maximal 1000 ppm, 1400 sei die „obere Grenze für akzeptable Raumluft“.

Aktuell spiele das Gerät allerdings keine Rolle, erläutert Klassenlehrerin Birgit Spreckels: „Wir lüften ohnehin durchgehend“, dementsprechend habe das Gerät seit Monaten keinen Alarm mehr ausgelöst. Im vergangenen Winter habe es allerdings vereinzelt solche Fälle gegeben, sodass das Lüften teils vorgezogen wurde. Vorgeschrieben ist derzeit das 20-5-20-Modell, bei dem nach 20 Minuten Unterricht mindestens fünf Minuten gelüftet werden muss.

Der Ortsrat Rethen hofft nun auf weitere Informationen zur Zahl der anzuschaffenden Geräte – sowohl Luftreiniger als auch CO2-Ampeln. Die Entscheidung über den Ursprungsantrag von SPD und Grünen, Luftreiniger in allen Räumen aufzustellen, wurde im Ortsrat vertagt.

Von Johannes Dorndorf