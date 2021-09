Laatzen-Mitte

Eine neue Serie von Vandalismusfällen an der Albert-Einstein-Schule (AES) beschäftigt Polizei, Stadt und die Schule selbst. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind in den vergangenen sechs Wochen 56 zumeist großformatige Scheiben eingeworfen worden. Der Schaden seit Jahresbeginn summiert sich auf 30.000 Euro. Das teilte die Stadt auf Nachfrage zum jüngsten Vorfall mit. Sie will nun schnellstmöglich Kameras installieren.

Erneute Tat in Nacht zu Freitag

Allein in der Nacht zu Freitag gingen mindestens sieben Scheiben zu Bruch. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht gegen 1.30 Uhr Scheibenklirren gehört und die Polizei verständigt. „Die Anwohner und auch wir als Polizei sind in dieser Hinsicht schon sensibilisiert“, berichtet eine Beamtin des Polizeikommissariats Laatzen, die bei dem Einsatz vor Ort war. Aufgrund der in jüngster Zeit gehäuft auftretenden Sachbeschädigungen an der AES hatte die Beamtin nach eigenen Worten bereits bei der Anfahrt weitere Streifenwagen alarmiert, die sich der Schule von verschiedenen Seiten näherten.

Im Bereich der Mensa hatten die Polizistin und ihre Kollegin dann neue zerstörte Scheiben entdeckt. An einer Fluchttür brannte zudem die Abdeckung aus Plastik. „Als wir den Feuerlöscher holen wollten, wurden wir von einer Person aus dem Dunkeln heraus beleidigt“, berichtet die Polizistin. Als der Mann im Schein einer Laterne entdeckt wurde, flüchtete er – und rannte direkt in die Arme eines weiteren Streifenbeamten. Es handelt sich um einen 19-jährigen Laatzener, der auch am Dienstag noch als tatverdächtig galt. Zudem wird wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt.

Mehr Vandalismus in der Corona-Zeit

Einzelne eingeworfene Scheiben habe es an der AES immer wieder gegeben, sagt Schulleiter Christian Augustin. Doch: „Seit Beginn von Corona häufen sich diese Fälle.“ Trotz der umfangreichen Schäden während der Ferien sei der Schulstart am Donnerstag aber nicht gefährdet. „Es können alle Räume genutzt werden“, sagt Augustin. Wann die Schäden komplett behoben sind, sei aber noch unklar.

Begutachtet den Schaden: Stefan Franke vom Team Hochbau der Stadt Laatzen am Eingang zur Sporthalle an. Quelle: Daniel Junker

Was den Schulleiter besonders ärgert: Obwohl die AES seit Jahren einen Zaun um den gesamten hinteren Bereich vom F-Trakt über die Turnhallen und den Sportplatz bis hin zum Parkplatz und den Fahrradständern fordert, ist das Gelände weiter frei zugänglich. Die Einfassung sei bereits für diesen Sommer in Aussicht gestellt worden, nun sei jedoch von November die Rede, sagt Augustin. „Ich kann verstehen, dass solche Arbeiten ausgeschrieben werden müssen, wenn das aber dazu führt, dass der Stadt Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstehen, ist das schwierig.“ Der Vandalismus sei vorauszusehen gewesen. „Das ist eine Entwicklung mit Ansage.“ Nach Auskunft der Stadt wurde über den Zaun zwar mehrfach diskutiert, beschlossen sei er aber noch nicht.

Hausmeister müssen immer wieder Müll einsammeln

Er sei eigentlich kein Freund von abgetrennten Schulhöfen, sagt Augustin. „Mir blutet das Herz, denn ich finde das offene Gelände eigentlich sehr schön.“ Jedoch seien regelmäßig schulfremde Personen auf dem Gelände, und so hätten die Hausmeister auch unabhängig vom Vandalismus immer wieder Müll einsammeln müssen. Ihre Anwesenheit begründeten die angetroffenen Personen stets mit dem öffentlichen Raum. „Wenn wir einen Zaun um das Gelände hätten, wäre die Sache klarer.“ Dass in der Nacht zu Freitag auch eine Türverkleidung in Brand gesteckt wurde, gibt dem Schulleiter zu denken. „So etwas gab es bei uns noch nicht.“

Die Stadt hat alle Fälle bei der Polizei angezeigt. „Sollten die Täter ermittelt werden, werden diese in Regress genommen“, sagt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Ob die Stadt aufgrund des Vandalismus Anschaffungen oder Erneuerungen zurückstellen müsse, sei noch nicht klar.

Stadt will Kameras installieren

Die Stadt hat angekündigt, an der AES „so schnell wie möglich“ Kameras installieren lassen. Das Erich-Kästner-Schulzentrum wird bereits seit einigen Monaten außerhalb der Schulzeiten von Kameras überwacht – offenbar mit Erfolg. „Seitdem hat es dort keine Fälle von Vandalismus mehr gegeben“, sagt Sprecherin Hanenkamp-Ley. Speziell im Bereich der Mensa hatten sich die Sachbeschädigungen damals gehäuft.

Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon (0511) 1094317 zu melden.

Von Daniel Junker