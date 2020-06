Laatzen-Mitte

Vier Tage lang haben sich 13 Schüler der Albert-Einstein-Schule im vergangenen Jahr im Rahmen des Projektes „ Grenzerfahrungen“ an der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf Spurensuche begeben – und den früheren Grenzstreifen fotografisch dokumentiert. Das Ergebnis gefällt offenbar nicht nur den Besuchern der Ausstellung, die seit dem 3. November 2019 in der Schule zu sehen ist: Beim deutschlandweiten Jugendwettbewerb „ Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“ ist die AES jetzt prämiert worden.

Preis ist mit 500 Euro dotiert

Die AES ist eine von bundesweit 35 Einrichtungen, deren Projekte aus 180 Einsendungen ausgewählt wurden. Sieben Projekte erhielten erste und zweite Preise, die übrigen – darunter auch die AES – Förderpreise. „Ich freue mich sehr, dass das Engagement der Schüler und ihren Projektverantwortlichen mit diesen beeindruckenden dokumentarischen Fotos noch einmal so honoriert worden ist“, sagt Schulleiter Christian Augustin.

Anzeige

Eigentlich sei geplant gewesen, dass die Schüler die Preisverleihung in Berlin selbst besuchen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen sei die Veranstaltung in der ursprünglichen Form allerdings ausgefallen. „Die Teilnehmer haben die Verleihung deshalb in einem Livestream verfolgt“, berichtet Augustin. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Das Geld soll den Teilnehmern laut Ausschreibung „im Sinne der politischen Bildungsarbeit“ zugutekommen.

Weitere NP+ Artikel

„Exkursionen haben uns die Vergangenheit direkt vor Augen geführt“

„Die zum Wettbewerb eingereichte Präsentation verdeutlicht gut, wie viel kreatives Potenzial in das Projekt geflossen ist und wie intensiv die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der Thematik war“, begründet die Jury ihre Entscheidung für das AES-Projekt. Mithilfe der Fotografie hätten die Schüler Geschichte und Gegenwart des früheren Grenzübergangs ergründet. Initiiert wurde der Wettbewerb „ Umbruchszeiten“, bei dem sich Jugendliche mit der Zeit nach dem Mauerfall beschäftigten, von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.

Zur Galerie Die Albert-Einstein-Schule hat den dritten Platz beim Wettbewerb „Umbruchszeiten“ belegt. Im Projekt „Grenzerfahrungen“ hatten Schüler die ehemalige innerdeutschen Grenze fotografisch dokumentiert.

Beim Projekt „ Grenzerfahrungen“ hatten sich die AES-Schüler unter der Leitung des Fotografen Uwe Stelter im Oktober vier Tage lang mit der innerdeutschen Grenze beschäftigt. Die Schüler der Kunstklasse von Lehrerin Rike Kappmeier machten sich an der ehemalige Grenzübergangsstelle Marienborn sowie am Grenzdenkmal Hötensleben auf Spurensuche. Unter anderem fotografierten sie einen Kontrollturm, der mit Monitoren, Schalt- und Steuerungsanlagen ausgestattet war, sowie militärisch wichtige Elemente der früheren Grenzanlage. „Die Exkursionen haben uns die Vergangenheit direkt vor Augen geführt“, berichtet Schülerin Lea Sophie Holz.

Die Ausstellung ist weiterhin im Flur vor dem Lehrerzimmer der AES zu sehen. Verwirklicht wurde das Projekt mit Unterstützung des Schulförderkreises und der Lotto-Sport-Stiftung.

Von Daniel Junker