Laatzen-Mitte

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt in nicht unerheblichem Maße auch die Arbeit der lokalen Agenda21-Gruppe Laatzen. „Die Krise hat es uns in den vergangenen Monaten unmöglich gemacht, Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Sprecher Manfred Vogel, „und sie wird dies vermutlich auf unbestimmte Zeit weiter tun.“

Dabei dränge die Zeit, so Vogel, etwa um das Thema Klimaanpassung stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. „Bis die Stadt im Rahmen ihrer Freiraumplanung überhaupt etwas anfassen wird, um der sich im Sommer insbesondere über Laatzen-Mitte ausbreitenden Hitzeglocke etwas entgegenzusetzen, wird mindestens noch ein Jahr vergehen.“ Die Menschen bräuchten aber schnell eine Strategie, wie die Stadt an den Klimawandel angepasst werden kann. „Es geht letztlich um die Gesundheit der Menschen.“

Coronagerechte Spaziergänge

Eine Strategie ganz anderer Art haben sich Vogel und seine Mitstreiter in Sachen Öffentlichkeitsarbeit überlegt. „Wir möchten unterschiedliche Organisationen – Parteien, Vereine, Kirchen oder auch die Wohnungsbaugenossenschaften – ansprechen und mit ihren Vertretern in kleinen, coronagerechten Gruppen Spaziergänge durch Laatzen-Mitte unternehmen“, kündigt Vogel an. Auch Bürger seien dazu eingeladen. Konkrete Termine gebe es nicht. Vielmehr würden nach Interesse und Zeitmöglichkeiten Gruppen für Führungen zusammengestellt.

Bei den Spaziergängen will die Agenda21-Gruppe auf all die Dinge aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht geändert werden müssten, um die Natur in der Stadt besser zu schützen. „Wir möchten den Leuten vor Augen führen, wie die Natur in der Stadt heute behandelt wird und dass es auch anders geht. Und wir wollen ihnen zeigen, was – etwa beim Thema Dach- und Fassadenbegrünung – alles möglich ist“, sagt Vogel.

Nächstes Gruppentreffen am 15. Oktober

Wer die lokale Agenda21-Gruppe Laatzen unterstützen will, kann an an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr ins Stadthaus, Marktplatz 2, zu den Treffen kommen. Die nächste Zusammenkunft ist am 15. Oktober. Fragen beantwortet Hannelore Seipp unter Telefon (01 71) 4 45 73 45.

Von Ralf Schunk