Adventskranz, Stern und Weihnachtsbaum sind im Dezember in fast allen Kirchen zu sehen. In der Laatzener Arche jedoch fehlt derzeit der Stern. Grund: eine neue Richtlinie zur Arbeitssicherheit, die Arbeit auf Leitern nur noch bis zu fünf Metern Höhe erlaubt. Zu wenig für die Arche.

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Der bekannte Herrnhuter Stern fehlt in diesem Jahr in der Kirche der Thomasgemeinde. Pastorin Ilka Straeck zeigt auf die Stelle oberhalb der Kanzel, wo der Stern in den vergangenen Jahren in etwa sieben Metern Höhe hing. Quelle: Astrid Köhler