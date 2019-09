Alt-Laatzen

Zum Gemeindefest an Erntedank hat sich die Immanuelgemeinde in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt: Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg möchte ein Ad-hoc-Orchester mit Chor auf die Beine stellen. Wie es der Name schon sagt, kommt das Orchester beim Fest am 29. September zum ersten Mal in der Besetzung zusam...