Das ändert sich 2020 in Laatzen

Laatzen

Das neue Jahr 2020 bringt für die Laatzener einige Änderungen mit sich: Auf der Hildesheimer Straße wird der Verkehr wochenlang umgeleitet, in mehreren Schulen beginnen große Bauprojekte und die Gebühren für Müll und Abwasser erhöhen sich. Wir geben den Überblick über die wichtigsten Änderungen von A wie Abwasser bis V wie VHS.

Abwassergebühren: Die Abwassergebühren in Laatzen werden höher. Zum 1. Januar hebt die Stadt die Sätze zwischen 6,9 und 8,3 Prozent an. Die Schmutzwassergebühr steigt von 1,72 auf 1,85 Euro pro Kubikmeter, bei Regenwasser sind es 31 statt 29 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche.

Baustellen:Die meisten Baustellen werden erst kurzfristig bekannt gegeben – zwei Großbaustellen stehen allerdings schon jetzt fest: Rethen bekommt an der Haltestelle Galgenbergweg einen Hochbahnsteig, und die Region saniert zudem die Hildesheimer Straße zwischen Gleidingen und Rethen. Voraussichtlich von April bis Dezember wird die Hildesheimer Straße zwischen der Rethener Franz-Carl-Achard-Straße und dem Ortseingang Gleidingens zur Einbahnstraße in Richtung Süden. Die Umleitung führt über die Bundesstraßen 6 und 443. Fahrzeuge mit dem Höchsttempo 60 und Einsatzkräfte sollen die Strecke über die Triftstraße, durchs Neubaugebiet und die Braunschweiger Straße nutzen können.

Behördennummer 115: Wer die Laatzener Stadtverwaltung erreichen will, landet im Laufe des Jahres 2020 möglicherweise in einem Servicecenter in Hannover. Die Stadt will im Verbund mit anderen Regionskommunen eine zentrale Behördennummer einrichten. Die Pilotphase für Laatzen soll am 1. Juni beginnen. Vorerst werden allerdings nur einige bestehende Rathaus-Telefonnummern umgeleitet. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die leicht zu merkende 115 geschaltet werden.

DRK-Rettungswache: Das DRK ist mit dem geplanten Umzug der Rettungswache auf der Zielgeraden. Die Verwaltungsräume im neuen Bürohaus an der Senefelderstraße sind bereits bezogen, in Kürze will das DRK auch die neue Rettungswache dort in Betrieb nehmen.

Einzelhandel:Der Lebensmitteleinzelhandel in Alt-Laatzen wird vielfältiger: An der Ecke Hildesheimer Straße/Kronsbergstraße soll ein neuer Edeka-Markt entstehen. Die Eröffnung ist für Ende 2020 oder Anfang 2021 geplant.

Fahrkarten:Der GVH reformiert zum 1. Januar das Tarifsystem: Tages-, Monats- und Jahreskarten haben dann einheitlich die Tarifzonen A bis C – bislang unterschieden sich die Bezeichnungen, was zu Verwirrungen führte. Die Fahrpreise werden durchschnittlich um 2,1 Prozent angehoben. Einzelkarten von Laatzen nach Hannover kosten dann 3,70 statt 3,60 Euro, Tageskarten 7,40 statt 7,20 Euro. Die Sammelkarte heißt neuerdings 6er-Karte.

Kitas:Die Stadt baut ihre Kindertagesstätten aus: Die neue Kita Pinienweg soll im Februar eröffnet werden, neue Einrichtungen entstehen auch auf dem Abenteuerspielplatz an der Würzburger Straße und im Baugebiet Am Erdbeerhof in Gleidingen, wo die Kita Lavendelweg entsteht.

Müllgebühren:Die Müllabfuhr wird ab 1. Januar deutlich teurer – das gilt besonders für Kunden mit Sackabholung. Ein Beispiel: Wer von Aha alle zwei Wochen 80 Liter Restmüll entsorgen lässt, muss bislang für Tonne oder Sack monatlich 17,26 Euro zahlen. Künftig sind es 20,08 Euro für die Tonnen- und sogar 23,23 Euro für die Sackabfuhr. Immerhin: Ab 1. Januar können Hauseigentümer das Restabfallvolumen reduzieren. Bislang sind 10 Liter pro Person und Woche Minimum. Wer nachweist, seinen Müll besonders sorgfältig zu trennen, kann sein Volumen auf bis zu 5 Liter verringern. Nähere Infos gibt’s auf aha-region.de.

Schulen: Laatzens Schulbauprogramm soll 2020 Fahrt aufnehmen. Im Sommer beginnen die Bauarbeiten am neuen Erich-Kästner-Schulzentrum. In Ingeln-Oesselse könnte schon nach den Sommerferien der Teilabriss der Grundschule starten, die im Frühjahr 2022 fertig werden soll. Ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte geplant: die Bauarbeiten am neuen Grundschultrakt in Rethen (geplante Fertigstellung: Ende 2021) sowie die Abrissarbeiten der Förderschule am Kiefernweg, die ab November dem AES-Erweiterungsbau weichen soll (Fertigstellung: Sommer 2022).

Siemens:Der seit Jahren geplante Umzug der Siemens-Niederlassung von Alt-Laatzen nach Laatzen-Mitte wird 2020 vollzogen. Ende 2018 haben die Bauarbeiten am neuen Standort begonnen. Mitte 2020 sollen die rund 750 Mitarbeiter das neue Gebäude dann voraussichtlich beziehen, hieß es zuletzt.

VHS-Kursgebühren:Die Leine-Volkshochschule ( VHS) hebt ihre Gebühren an. Ab 1. Februar kosten Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern 3,30 statt 3 Euro pro Stunde, Kurse mit mehr Teilnehmern kosten 3,10 statt 2,80 Euro pro Stunde.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf