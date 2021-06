Laatzen

Auf der Strecke der Stadtbahnlinien 1 und 2 in Hannover-Wülfel, kurz vor der Stadtgrenze Laatzen, wird noch immer an den Gleisen gearbeitet. Für das kommende Wochenende kündigt die Üstra erneut eine Sperrung an. Von Freitagabend, 21 Uhr, bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag, fahren keine Bahnen im südlichen Hannover und Laatzen. Die Üstra setzt alternativ wieder Busse ein.

Die letzte Haltestelle, die von Hannover-Zentrum aus Richtung Süden noch von den Linien 1 und 2 bedient wird, ist die an der Bothmerstraße. Der Wechsel zwischen Stadtbahn und Bussen erfolgt in beiden Richtungen an der nördlich davon gelegenen Haltestelle Peiner Straße. Von dort aus fahren dann nur noch Busse bis zu den Endpunkten Laatzen und Sarstedt (beide Linie 1) sowie Rethen (Linie 2).

Bedient werden nahezu alle Haltepunkte, wobei sich die Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe befinden. Nur die Haltestelle der Linie 1 Laatzen/Rethener Winkel nahe dem Neubaugebiet und Heidfeldfriedhof entfällt in der Zeit vollständig.

Üstra bittet Fahrgäste, mehr Zeit einzuplanen

Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, starten die Ersatzbusse in Sarstedt bis zu zehn Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit. An den Haltestellen „Laatzen“ und „Rethen“ fahren die Ersatzbusse fünf Minuten früher los. Fahrgäste mögen deshalb etwas mehr Fahrtzeit einplanen, teilte die Üstra mit. Die Ersatzbusse, die von Laatzen aus auf der Strecke der Linie 1 Richtung Hannover fahren, bedienen sowohl den Halt Laatzen der Buslinien 340/341 als auch zusätzlich die SEV-Haltestelle hinter der Einmündung an der Wülferoder Straße.

Grund für die Sperrpause ist laut Üstra der Wechsel von Schienen zwischen den Gleisüberfahrten an der Wilkenburger Straße und der Einmündung Am Eisenwerk. Zudem stehen in dem Streckenabschnitt zwischen der Überfahrt der Wilkenburger Straße und dem Hochbahnsteig „Am Brabrinke“ Schotterarbeiten an.

Von Astrid Köhler