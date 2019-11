Ob Garn aus Altpapier, kreative Floristik oder Flaschenverschlüsse mit Promi-Köpfen: Das Besucherinteresse an den Ständen beim Herbst-Kaleidoskop des Kunstkreises in Laatzen am Wochenende war groß. Mehr als 1100 Gäste und damit mehr als im Vorjahr verzeichneten die Organisatoren.