Weltkindertag: AES gestaltet Eröffnungsfeier am Maschsee

Laatzen/Hannover

„Es ist endlich Zeit zu handeln – fantastisch, dass Ihr Euch alle einsetzt und lauft für eine bessere Welt“, schallt es am Freitag aus mehreren Flachbildschirmen und Lautsprechern an einem gelben Truck am Nordostufer des Maschsees. Es ist die Stimme von Felix Finkbeiner, dem Schirmherren des 39. Weltkindertages in Hannover. Per Videobotschaft spricht der Gründer der Umweltorganisation Plant-for-the-Planet bei der offiziellen Eröffnungsfeier zu Hunderten Schülern und Erwachsenen. Als Partnerschule hat die Laatzener Albert-Einstein-Schule ( AES) den Tag mit Rede- und Musikbeiträgen, einer interreligiösen Andacht sowie dem Spendenziel maßgeblich mitgestaltet.

Geld sammeln für guten Zweck

Tausende Kinder aus der gesamten Region haben Geld gesammelt, wobei die Gesamtsumme noch nicht feststeht. Verwendet werden soll es einerseits für weltweite Baumpflanzaktionen, andererseits für den Bau eines Krankenhauses mit Kinderstation in Malawi. Der afrikanische Binnenstaat mit 90 Prozent Landbevölkerung gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Klinik werde in dem Dorf Chingalire, etwa 60 Kilometer östlich der malawischen Hauptstadt Lilongwe, entstehen, berichtet die Vorsitzende des Freundeskreises Malawi, Silvia Hesse. Mit dem Chief des Dorfes, Ben Michael Mankhamba, steht Hesse seit Jahren im engen persönlichen Austausch. Er setze sich für mehr Bildung ein und wolle die Situation vor allem für Frauen und Kinder verbessern.

„Es ist toll, dass die Schüler sich so engagieren“, sagte Janna Wochnik lobend. Sie ist Lehrerin und Leiterin des Eine-Welt-Ladens an der AES, die den Weltkindertag mitorganisiert hat. „Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen.“ Nachhaltigkeit sei ebenfalls ein Thema. Die AES wolle daher nicht nur Geld geben, sondern mehr über die Projekte erfahren. So soll unter anderem Hesse, die vor ihrer nächsten Reise nach Malawi steht, zudem bei Transfair Deutschland engagiert ist sowie Laatzen als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet hat, zum Bericht in die AES eingeladen werden.

„Tretet uns auf die Füße“

„Wir wollen das Motto ,Gemeinsam für eine gesunde Welt’ in die Schulen tragen“, versprach die didaktische Leiterin Anja Fischer auf der Bühne – und den Kindern rief sie zu: „Tretet uns Erwachsenen notfalls auf die Füße.“ Die Laatzener Diakonin Birgit Freudemann-Bah erinnerte in der interreligiös gestalteten Andacht an die Verantwortung für die Natur. „In keiner Religion der Erde ist den Menschen die Schöpfung egal.“

Allein von der Laatzener AES sind am Freitag rund 450 Fünft- und Sechstklässler sowie Dutzende Oberstufenschüler an den Maschsee gekommen. Insgesamt rechneten die Veranstalter trotz der parallel veranstalteten Klima- und Fridays-for-future-Aktionen mit 5000 bis 6000 Teilnehmern.

39. Weltkindertag in Hannover: Das Gründerpaar Mahmud und Elisabeth Lücking-Salim mit ihrem Sohn David Salim, dem Vereinsvorsitzenden von Weltkindertag Hannover. Quelle: Astrid Köhler

Den Weltkindertag am Maschsee mit seinem zahlreichen Info- und Aktionsständen besuchten am Freitag auch Elisabeth Lücking-Salim und ihr Mann Mahmud Salim, die Gründer des Weltkindertages in Hannover. „Wir haben vor 39 Jahren mit ein paar Ständen angefangen“, berichtet die Diplom-Pädagogin, die den Aktionstag aus Nordrhein-Westfalen kannte und in Hannover initiierte. Dass mit den Jahren daraus eine so große Veranstaltung wurde, die alljährlich von Tausenden Kinder besucht wird, freue sie sehr. Inzwischen führt ihr Sohn David Salim die Arbeit des Paares fort.

Von Astrid Köhler