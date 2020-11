Laatzen-Mitte

Mehrere umgerissene Zäune, eine zerfledderte Hecke, zwei zerschrammte Fahrzeuge und ein kaputter roter Kleinwagen: Was sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr innerhalb weniger Sekunden an der Straße am Wehrbusch abgespielt hat, ist so unglaublich wie der Spurenlage nach eindeutig. Eine 88-jährige Autofahrerin geriet beim Versuch, aus der dortigen Waschstraße herauszufahren, offenbar so durcheinander, dass sie aus der Anlage herausraste und eine schadensreiche Irrfahrt hinlegte. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, und auch sonst kam kein Mensch zu Schaden.

Er habe gerade die Würzburger Straße überqueren wollen, als er ein lautes Scheppern sowie einen aufheulenden Motor hörte, berichtet ein 60-jähriger Laatzener, der seinen Namen nicht nennen will. „Ein Auto kam mit Tempo aus der Waschstraße und fuhr über die Straße Am Wehrbusch“, berichtet der Zeuge weiter. Nachdem der Kleinwagen, ein Mitsubishi, auch noch Hecke und Zaun auf der gegenüberliegendem Seite durchbrochen, eine Straßenschild umgefahren sowie zwei auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt parkende Autos gestreift hatte, rammte er die dortige Hausecke. Erst dann kam das Auto – mit zerborstener Heckscheibe und eingekerbter Motorhaube – endlich zum Stehen.

Eindeutige Spurenlage: Der Kleinwagen der Seniorin durchbrach mehrere Zäune, bevor er auf der gegenüberliegenden Seite der Straße Am Wehrbusch bei einer Autowerkstatt zum Stehen kam. Quelle: Astrid Köhler

Er sei sofort zur Hilfe geeilt, habe nach der Fahrerin gesehen und einen Notruf abgesetzt, berichtet der 60-jährige Zeuge. Die Seniorin hatte Glück im Unglück. Auch dank des ausgelösten Airbags war sie äußerlich nur leicht verletzt, stand aber offenkundig unter Schock. Der herbeigerufen Notarzt kümmerte sich um die Verletzte. „Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagt der Ersthelfer.

„Gott sei Dank waren gerade keine Fußgänger auf dem Weg, denn dort sind oft welche“, betont der Inhaber der VIP-Autowäsche Jakob Spenst, der die Anlage an der Straße Am Wehrbusch seit 20 Jahren betreibt. So beschränken sich die Folgen des Unfalls auf etliche Sachschäden, wie es bei der Polizei heißt. Diese geht derzeit von einem Gesamtschaden von rund 70.000 Euro aus. Es könnten aber auch noch mehr werden.

Videoaufnahmen zeigen Unfallhergang

Allein der Schaden in der Waschstraße könnte bis zu 60.000 Euro teuer sein, sagt Spenst. Der Grund: Die Autofahrerin hatte das sogenannte Gebläseschwert gerammt, das zum Ende des Waschvorgang die Fahrzeuge trocken pustet. Wie die Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera zeigen, war das Auto der Seniorin rückwärts dagegen gefahren, bevor ihr Automatikwagen im Vorwärtsgang aus der Anlage raste. Inwiefern das teure Maschinenteil repariert werden kann oder ersetzt werden muss, ist noch unklar. „Ich habe schon einen Gutachter bestellt“, sagt Spenst.

Die automatische Waschstraße ist bis auf Weiteres außer Betrieb, die Boxen für die manuelle Reinigung sind weiter erreichbar. Quelle: Astrid Köhler

Auch bei der gegenüberliegenden Kfz-Werkstatt Barseger sind großflächige Schäden entstanden. Dort hat die Seniorin nicht nur der Zaun umgefahren und eine Hauswand beschädigt, sondern auch zwei geparkte Autos, einen Audi-A4-Firmenwagen und einen VW Golf Variant. Mit bis zu 15.000 Euro für beide Fahrzeuge sei zu rechnen, sagt Inhaber Mani Barseger.

Nach dem Unfall am Montagmorgen war auch die Ortsfeuerwehr gefordert. Deren Helfer kümmerten sich darum, ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen und vorsorglich auch den Einfluss in die Regenwasserkanalisation mit Filtern abzudichten.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei war am Montagvormittag ebenfalls vor Ort. Nach dem derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass die Seniorin den Automatikwagen falsch bedient hat. Hinweise auf einen Krankheitsfall oder anderen Ursachen liegen nicht vor.

Von Astrid Köhler