79-Jähriger ist nach Messerattacke wieder auf freiem Fuß

Alt-Laatzen

Der 79-jährige Laatzener, der am Sonnabend auf seine Ehefrau eingestochen hat, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der Haftbefehl am Sonntag außer Vollzug gesetzt, weil keine Fluchtgefahr bestehe. „Bislang stellt es sich so dar, dass der 79-Jährige selbst die Polizei und den Rettungswagen gerufen hat. Er hat dem Opfer damit möglicherweise das Leben gerettet, das er vorher in Gefahr gebracht hatte“, sagt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. „Einziger Haftgrund wäre die Fluchtgefahr“, ergänzt Klinge. Diese sei aber angesichts des Alters des Tatverdächtigen äußerst gering.

Opfer muss noch vernommen werden

Der Tathergang steht bislang noch nicht zweifelsfrei fest, da das Opfer noch nicht vernehmungsfähig ist. Nach Polizeiangaben hatte der Alt-Laatzener am Sonnabend gegen 23 Uhr nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung an der Alten Rathausstraße mit einem Messer auf seine 56-jährige Ehefrau eingestochen. Er verletzte seine Frau dabei so schwer, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Gegen den Rentner wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. „Die Ermittlungen laufen“, sagt Klinge. Die 56-Jährige könne erst vernommen werden, wenn es ihr wieder besser gehe. Über den Zustand der Frau habe die Staatsanwaltschaft keine Erkenntnisse.

Paar soll sich häufig gestritten haben

In der Nachbarschaft des Mehrfamilienhauses ist die Tat am Montag das beherrschende Thema. Mehrere Anwohner bestätigen, dass es zwischen dem Ehepaar häufig Streit gegeben habe. Die Frau soll ihren Mann regelmäßig beschimpft und beleidigt haben. „Ich kenne ihn als hilfsbereiten, netten Menschen“, sagt etwa Björn Falenski, der den Tante-Emma-Laden an der Alten Rathausstraße betreibt. „Es kann auf Dauer nicht gut gehen, wenn zwei Menschen sich so streiten.“ Der 79-Jährige sei häufig in seinem Geschäft gewesen – und habe auch ihm schon in Notlagen geholfen. Gleichwohl sei eine Tat wie diese durch nichts zu rechtfertigen.

Die lautstarken Auseinandersetzungen der Eheleute hat auch deren früherer Nachbar Rainer Lehmann immer wieder wahrgenommen. „Ich habe sie oft schreien gehört“, sagt der Alt-Laatzener. Seines Wissens gehöre die gemeinsam genutzte Wohnung an der Alten Rathausstraße der 56-Jährigen.

Ein weiterer Anwohner berichtet, dass er dem 79-Jährigen angeboten habe, vorerst bei ihm zu wohnen. „Einen so alten Mann lässt man nicht auf der Straße stehen“, sagt er. „Er bereut die Tat sehr“, versichert er nach Gesprächen mit dem Senior, der seine Frau sogar schon im Krankenhaus besucht habe. Dass die Tat im Affekt geschah, darin ist sich die Runde einig.

Lesen Sie auch:

Frau schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr – 79-jähriger Ehemann festgenommen

Von Johannes Dorndorf