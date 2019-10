Mehr als 110 Konfirmanden, Teamer und Hauptamtliche der fünf Laatzener Kirchengemeinden Immanuel, St. Marien, Thomas, St. Petri und St. Gertruden sind am Montagnachmittag zu ihrer Freizeit aufgebrochen. Noch nie waren so viele Jugendleiter dabei. Sie werden in dieser Woche geschult.