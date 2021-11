Laatzen

Für politische Gremiensitzungen der Stadt Laatzen gelten ab sofort schärfere Zugangsregeln. Zusätzlich zur Pflicht, eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen, müssen Teilnehmende und Besucher die 3-G-Regelung erfüllen. Zutritt zu den Sitzungen wie der des Rates am Donnerstag haben demnach nur noch jene Menschen, die von Corona genesen, dagegen geimpft oder aktuell getestet sind und dies entsprechend nachweisen können. Die Neuregelung wird kurzfristig bereits bei der Sitzung des Ortsrates Gleidingen am Montagabend angewendet.

Wie Stadtsprecher Bastian Wegener am Nachmittag bestätigte, würden alle Personen am Eingang kontrolliert. Bisher werde davon ausgegangen, dass lokale Kräfte aus der Verwaltung ausreichten. Die Umstellung auf 3G bedeutet eine Zäsur. Grundsätzlich müssen in einer Demokratie öffentliche Gremiensitzungen frei zugänglich sein. Schon eine Treppe oder eine zugefallene Tür, durch die Menschen an der Teilnahme gehindert werden, können ein Grund dafür sein, Entscheidungen anzufechten oder die gesamte Sitzung wiederholen zu lassen.

Die Stadt Laatzen beruft sich bei ihrer Entscheidung, 3G einzuführen, auf die geltende Corona-Verordnung des Landes. Im Paragrafen 8 der Neufassung vom 23. November steht zwar weiterhin, dass Veranstaltungen und Sitzungen von kommunalen Vertretungen, deren Gremien und Fraktionen, von den Zugangsbeschränkungen ausgenommen sind. Jedoch ist dort auch ein neuer Zusatz enthalten, wonach „das Hausrecht und die Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden der Vertretung unberührt bleibt“. Im Falle Laatzens üben das Hausrecht die neue Ratsvorsitzende Friederike Otte (SPD), die amtierende Gleidinger Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert sowie alle weiteren Ortsbürgermeister und Ausschussvorsitzenden aus.

Eggert: „Maßnahme zum bestmöglichen Schutz aller Beteiligten“

Gemeinsam mit Otte und Rehmert habe er „die Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz aller Beteiligten beschlossen“, teilte Bürgermeister Kai Eggert mit. Die Stadt Laatzen beruft sich bei ihrer Entscheidungsfindung auch auf den Niedersächsischen Städtetag, wie ihr Sprecher Bastian Wegener mitteilte. Dieser habe sich als kommunaler Spitzenverband für 3G als Möglichkeit bei Gremiensitzungen ausgesprochen und festgestellt, dass der Zugang dadurch nicht maßgeblich beeinträchtigt werde. Alle Menschen, auch ungeimpfte, können weiterhin an Sitzungen teilnehmen, ab sofort in Laatzen aber nur noch mit gültigem Test.

Leider seien der Stadt rechtlich enge Grenzen gesetzt, ergänzte Eggert. „So sind reine Onlinesitzungen oder eine 2-G-Regelung zurzeit noch ausgeschlossen.“ Reine Onlinesitzungen, wie es sie seit Januar vielfach in Laatzen gab, kommen nicht in Betracht. Die „epidemische Notlage nationaler Tragweite“, auf die sie sich beziehen, ist am 25. November ausgelaufen. Hier hat das Land rechtlich noch nicht nachgesteuert. Genau dies steht aber offenbar bevor. Das Land hat angekündigt, sich im Dezember mit dem Thema zu beschäftigen. Dem bisherigen Stand der Gespräche zur Gesetzesänderung nach könnten Gremien künftig nach Infektionslage vor Ort entscheiden, ob sie hybrid tagen wollen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Jedoch gibt es noch eine andere Hürde. Geheime Abstimmungen sind online kaum möglich – und dafür reicht schon ein einzelner Antrag.

Rat tagt am Donnerstag

Für die Übergangszeit rät das Innenministerium, nicht zwingend erforderliche Sitzungen zu verschieben. Dabei nimmt die politische Arbeit nach der Kommunalwahl im September überhaupt erst Fahrt auf. Im Dezember sind noch Sitzungstermine für acht Gremien anberaumt. Allen voran kommt am Donnerstag, 2. Dezember, der Laatzener Rat zusammen und es steht als größter Punkt die Einbringung des Haushaltes auf der Tagesordnung. Die Sitzung im Forum der Albert-Einstein-Schule (Wülferoder Straße 46) beginnt um 18 Uhr – für Geimpfte, Genesene und Getestete mit Nachweis.

Von Astrid Köhler