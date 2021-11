Alt-Laatzen

Ein 21-jähriger Laatzener ist in der Nacht zum Sonntag gegen die von Graffitikünstlern gestaltete Wand an der Bahnunterführung der Erich-Panitz-Straße geprallt. Zuvor hatte er eine Signalanlage der Üstra umgefahren. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bis Montag wird es laut Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich kommen.

Üstra-Signal überfahren

Nach Polizeiangaben wollte der Mann aus Richtung Grasdorf kommend auf der Hildesheimer Straße nach links in Richtung Alt-Laatzen abbiegen. Dabei kam er von der Fahrspur ab, überfuhr das Üstra-Signal, das meterweit mitgeschleift wurde, und prallte gegen die gegenüberliegende Wand auf Höhe der Einmündung Erich-Panitz-Straße.

Totalschaden: Die Feuerwehr streut ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle ab. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen, weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Auto, ein Mercedes CDI, wurde im Frontbereich völlig zerstört und musste abgeschleppt werden. Die Ursache für den Unfall ist bislang unbekannt. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf Alkohol am Steuer. Den Sachschaden schätzt die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen auf 10 000 Euro, davon 5000 Euro am Mercedes.

Ampel fällt bis Montagmittag aus

Durch die Zerstörung des Stadtbahn-Signals ist die Ampelsteuerung im Kreuzungsbereich komplett ausgefallen. Die Polizei geht davon aus, dass der Ausfall bis Montagmittag andauert. Verkehrsteilnehmer müssen auf die Vorfahrtszeichen achten. In dem Bereich sind Autofahrer auf Erich-Panitz-Straße vorfahrtsberechtigt, sodass insbesondere Autofahrer aus Richtung Grasdorf mit Wartezeiten rechnen müssen.

Im Einsatz war in der Nacht auch die um 4.12 Uhr alarmierte Laatzener Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Helfer streuten Betriebsstoffe ab, klemmten die Batterie des Unfallautos ab und sicherten die Einsatzstelle.

Von Johannes Dorndorf