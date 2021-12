Laatzen-Mitte/Rethen

Während die Menschenschlange vor dem Testzentrum im Erdgeschosse des Leine-Centers fast bis zur Postfiliale außerhalb des Einkaufszentrums reicht, sind die meisten Stühle in der Osteria Mamma Mia im Stockwerk darüber leer. Nur wenige Gäste haben den Weg in das Restaurant gefunden. „Gestern waren um diese Uhrzeit fast alle Plätze besetzt“, sagt Sophia Britti. Als ein älteres Pärchen die Osteria betreten will, muss die Betreiberin sie wieder wegschicken. Die beiden haben keinen Schnelltest gemacht – und nur für einen Cappuccino wollen sie sich nicht in die Schlange einreihen, die sich eine Etage tiefer vor dem Testzentrum gebildet hat.

Vor dem Corona-Testzentrum im Leine-Center in Laatzen-Mitte stehen am Mittwochvormittag viele Menschen an. Quelle: Daniel Junker

Die beiden sind nicht die einzigen, denen Britti den Eintritt in ihr Restaurant verwehren muss. Manche haben keinen offiziellen Schnelltest gemacht, andere tragen keine FFP2-Maske. Beides ist allerdings seit Mittwoch in gastronomischen Betrieben Pflicht. Seitdem gilt in der Region Hannover die Corona-Warnstufe 2 – und damit die Regelung 2-G-plus. In vielen Bereichen benötigen deshalb nun auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test. Außerdem müssen Gäste jetzt eine FFP2-Maske tragen – ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz reicht nicht mehr aus. Lediglich bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren reichen weiterhin OP- oder Alltagsmasken.

Mitarbeiter des Teams Ordnung kontrollieren die Einhaltung der neuen 2-G-plus-Regelung in Laatzen. Größere Verstöße gibt es bei den überprüften Betrieben allerdings nicht.

Für Britti ist die neue Regelung eine Katastrophe. „25 Prozent unserer Gäste sind Spontankunden“, sagt die Gastronomin. „Die stellen sich nicht extra beim Testzentrum an, nur um einen Café zu trinken. Die gehen dann eben wieder.“ Bei der zuvor geltenden 2-G-Regelung hätten sich die meisten ihrer Kunden sicher gefühlt. „Die Stimmung war sehr positiv.“ Die seit Mittwoch vorgeschriebenen zusätzlichen Testungen würden nun aber auch viele Geimpfte und Genesene verärgern. „Vielen reicht es einfach. Sie haben sich impfen lassen und alle Auflagen befolgt. Sie wollen sich jetzt nicht auch noch mit den Ungeimpften beim Testzentrum in die Schlange stellen.“

Dabei sei die Osteria mit dem Testzentrum eine Etage tiefer noch gut dran. „Andere haben gar kein Testzentrum in der Nähe.“ Für viele Gastronomen sei die aktuelle Regelung „ein Lockdown durch die Hintertür“. Wie lange sie dies durchhält, kann Britti nicht sagen: „Wir gucken uns das jetzt noch ein paar Tage an. Wenn wir dann immer noch keine nennenswerten Umsätze erzielen, machen wir zu.“ Das sei günstiger, als mit wenigen Besuchern zu öffnen. „Wir müssen ja auch noch Strom, Wasser und das Personal bezahlen.“

Eiscafé schließt Betrieb – außer die Eistheke

Das Eiscafe Venezia im Leine-Center will seinen Innenbereich ab Montag komplett schließen. Lediglich die Eistheke für vorbeigehende Kunden bleibt geöffnet. Quelle: Daniel Junker

Fabrizio Covre vom Eiscafé Venezia ist sogar schon einen Schritt weiter. Er will seinen Betrieb ab Montag sicher schließen und nur noch Eis zum Mitnehmen anbieten. „Die Leute stellen sich nicht bei einem Testzentrum in die Schlange, nur um ein Eis zu essen“, sagt er und zeigt in seine Geschäftsräume. An einem Tisch sitzt ein einzelner Kunde, ansonsten ist das Café wie ausgestorben. „Ich verstehe die Dringlichkeit, aber man hätte die Regelungen gar nicht erst lockern dürfen.“ Die Vorgaben seien so gestaltet, dass die Cafébetreiber gezwungen seien, ihre Läden selber zu schließen. „Die Regierung will die Verantwortung dafür offensichtlich nicht übernehmen.“

Regelungen werden weitestgehend eingehalten

An der Einhaltung der Regelung hat das Team Ordnung der Stadt Laatzen bislang allerdings wenig auszusetzen. Bei stichprobenhaften Kontrollen von Betrieben aus den Bereichen Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen beanstandeten die Ordnungshüter am Mittwoch lediglich Kleinigkeiten. So hatte ein Betrieb im Leine-Center zwar die Namen und Kontaktdaten der Besucher korrekt dokumentiert, dabei allerdings die Zeiten mit Beginn und Ende des Besuches nicht ausreichend erfasst. „Wir weisen dann noch einmal auf die Details der Regelungen hin“, sagt ein Mitarbeiter des Teams Ordnung, der namentlich nicht genannt werden will. Generell würden aber fast alle Geschäftsleute die Anordnung befolgen.

Die Mitarbeiter des Teams Ordnung kontrollieren in einem Nagelstudio im Leine-Center die Einhaltung der 2-G-plus-Regelung. Quelle: Daniel Junker

Bei der Stichprobe am Mittwoch zeigte sich, dass sich neben den Betrieben auch schon viele Kunden auf die neue Regelung eingestellt haben. „Ich finde es gut, dass das auch kontrolliert wird“, sagt Gabriele Olt. Bei der Kundin des Friseursalons „Haarwerk“ in Rethen überprüften die Ordnungshüter ihre Nachweise direkt auf dem Friseurstuhl. „Wir lassen uns von einigen Kunden die Testergebnisse zeigen“, machten die Mitarbeiter der Stadt Laatzen deutlich. Die Resonanz der Kunden auf die Kontrollen sei generell sehr positiv.

„Situation nur so, weil andere sich nicht impfen lassen“

Die 2-G-plus-Regelung sorgt allerdings auch für nachdenklichere Töne. „Ich bin da eher zwiegespalten“, sagte Gabriele Werner. Die Kundin des Friseursalons unterzog sich direkt vor dem Geschäft und unter Aufsicht des Hygienebeauftragten einem Selbsttest. „Wir sind nur in dieser Situation, weil sich andere nicht impfen lassen wollen“, ärgert sie sich. Alle anderen müssten nun darunter leiden. „Allerdings ist es mit dem Test wiederum sicherer, dass ich andere nicht anstecken kann.“

Die Kundin Gabriele Werner testet sich vor dem Friseursalon "Haarwerk" in Rethen unter Aufsicht des hygienebeauftragte Mitarbeiters Tim Grabowski selbst. Quelle: Daniel Junker

Bei den Besuchen überprüfen die Ordnungshüter insbesondere auch die Einhaltung der jeweiligen Hygienekonzepte. „Bei Verstößen besuchen wir die Betriebe häufiger“, sagt der Mitarbeiter des Teams Ordnung. Damit sich die Geschäftsleute bei einer erneuten Überprüfung nicht herausreden können, werden die Ergebnisse dokumentiert. „Wegen des derzeitigen Infektionsgeschehens führt die Stadt Laatzen bereits seit einigen Tagen verstärkt Kontrollen durch“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Dabei würden die Betreiber auch über die neuen Regelungen aufgeklärt und für die Umsetzung sensibilisiert. In den nächsten Tagen will das Team Ordnung die Kontrollen weiter ausweiten.

Von Daniel Junker