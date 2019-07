Laatzen-Mitte

Über den von der Sonne gelb gedörrten Rasen im Park der Sinne schweben die Introklänge des Deep-Purple-Klassikers „Smoke on the Water“. Im Doppeldeckerbus der Gartenregion, mehrere hundert Meter entfernt, wachsen auf dem Sonnendeck Tomaten und Kornblumen. Und irgendwo heult offenbar ein Wolf – obwohl doch im Heckenlabyrinth das Märchen vom Froschkönig erzählt wird…

35 Grad heiß war es am Sonntag beim Hörfest „Gartenklänge“ im Park der Sinne. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht abschrecken: Rund 1500 Besucher trotzten der brütenden Hitze, um bei dem fröhlichen Mitmachfest bei freiem Eintritt dabei zu sein. Im Zentrum standen – der Name sagt es – Sinneserfahrungen rund ums Hören.

Organisiert wurde das Fest gemeinsam von der Stadt Laatzen, der Gartenregion und der Hörregion, in der die Aktivitäten der Region rund um das Themenfeld Schall, Klang und Akustik gebündelt sind. Für Hörgeschädigte standen an einigen Stationen technische Hörhilfen zur Verfügung.

Hörfest ist Teil des Programms 10 Jahre Gartenregion

Bürgermeister Jürgen Köhne und Regionspräsident Hauke Jagau lernten bei ihrem gemeinsamen Eröffnungsrundgang gleich 17 über das Parkareal verteilte Mitmach- und Infostationen kennen. „Zehn Grad weniger wäre heute besser“, stellte Jagau fest und erhielt von seinem Umfeld rasch Zustimmung. Das „Gartenklänge“-Hörfest mit seinen rund 100 Mitwirkenden ist Teil der Jubiläumsaktivitäten zum zehnjährigen Bestehen der Gartenregion. Gefeiert wird dies mit zehn Festen an zehn Orten der Region und mit unterschiedlichen Themen.

Beim Park der Sinne passte das Thema Hören sehr gut: So waren den Tag über bei der Installation „Talking Trees“ im Civitan Hain sprechende Bäume und klassische Klänge vom Band zu hören. Beteiligt hat sich auch die Laatzener Projektkünstlerin Corinna Luedtke mit ihrem wortlosen Beitrag „Fall in Love“. Vogelexperte Uwe Westphal imitierte derweil unter großer Aufmerksamkeit seiner Zuhörer an mehreren Stellen im Park gekonnt Vogelstimmen.

Besucher können selbst musizieren

Die Gruppe „Stompany“ beeindruckte unterdessen mit ihrer Klang-Choreographie aus Stöcken und Plastikwasserbottichen, während kleine und große Gäste bei den Mitmachständen der Bücherbiene und dem dazu gehörenden Workshop-Kreativzentrum mit Wolfsgeheul und anderen Stimmlagen Schallwellenmuster auf sandbedecktem Papier erzeugten. Im Heckenlabyrinth brachten sechs Erzähler Gartenmärchen zu Gehör. Und wer selbst musizieren wollte, machte beim Chorsingen oder bei der choreographierten Klangfarben-Symphonie „Geparkte Klänge“ zwischen Alltagsutensilien wie Grabvase, Gießkanne und Gummischwein mit. Auch Audio-gelenkte Radtouren waren gefragt.

Neben dem kulturellen Programmpunkten gab’s beim Experten-Talk interessante Informationen rund ums Thema Hören. HAZ-Redakteur Jan Sedelies interviewte unter anderem Prof. Hans-Jürgen Welkoborsky, Leiter der HNO-Klinik des Klinikums Nordstadt, der über die Bedeutung des oft unterschätzten Hörsinns berichtete und Tipps gab, wie man seine Ohren schützen kann. Der städtische Teamleiter Sven Achtermann berichtete wiederum über die Entstehung des Parks der Sinne. Informieren konnten sich die Gäste auch an Ständen: Das Deutsche Hörzentrum der MHH bot unter anderem kostenlose Hörtests an, beim Stand der HNO-Klinik Nordstadt wurden Ohrmodelle zum Anfassen erklärt.

Gartenbus lockt Gartenfreunde

Auch das Gärtnern war Thema: Das mit Tomaten und Kornblumen bepflanzte Oberdeck des Gartenbusses lockte Gartenfreunde mit guten Tipps für den eigenen Garten. Nebenan werden aus Saatgut, Erde und Wasser kleine Samenbomben-Kügelchen gegen bienenfeindliche Kies-Vorgärten gedreht.

Richtig beeindruckt vom Fest zeigte sich Klaus Gervais vom Fördervereins Park der Sinne. „Wir müssten öfter solche tollen und vielgestaltigen kulturellen Veranstaltungen hier haben“, befand der Vereinsvorsitzende.

Von Torsten Lippelt