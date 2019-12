100 Ingeln-Oesselser singen Weihnachtslieder am Baum

Ingeln-Oesselse

Rund 100 Bürger und damit so viele wie lange nicht mehr sind am Dienstagabend zum lebendigen Adventskalender an den Dorfbrunnenplatz in Ingeln-Oesselse gekommen. Für das 17. Türchen“ fanden sie sich im Dunkeln in geselliger Runde mit Heißgetränken um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum zusammen und sangen Lieder wie „Kleine Kinder, große Kinder“.

Mit dem Lied von Rolf Zuckowski werde jedes Treffen in der Adventszeit eröffnet, erläuterte Monika Karow. Gemeinsam mit der ebenfalls in der Kirchenarbeit engagierten Cornelia Anolke hatte sie 2003 den ersten Laatzener lebendigen Adventskalender mit täglich wechselnden Treffpunkten in Ingeln-Oesselse organisiert. Während der 17 Jahre habe die Reihe nur zweimal pausieren müssen, weil sich nicht genügend Gastgeber fanden. Dies ist nun kein Problem mehr.

Warteliste für Gastgeber 2020

Für 2020 gebe es sogar schon eine kleine Warteliste, verriet die Mitorganisatorin Karow. Sie freue sich, dass die Aktion inzwischen so gut angenommen werde: „Wenn ich jemanden im Advent abends um halb sechs mit einem Becher durch den Ort gehen sehe, weiß ich: Der will zum lebendigen Adventskalender.“ Die Teilnehmerzahl variiere nach Tag und Ort. Die rund 100 Teilnehmer am Dorfbrunnenplatz am Dienstag waren aber so viele wie lange nicht mehr.

Das 17. Türchen dort hatte die Fahrradgruppe organisiert. Mitglied Claus Heuer fand nicht nur den geeigneten Weihnachtsbaum in Hotteln – eine zwölf Meter hohe Tanne, die Ende November von der Firma Anders aufgestellt worden war. Ein anders Mitglied der Radfahrgruppe, Hinrich Oellerich, las dort am Dienstag eine Weihnachtsgeschichte vor: die „Eisblume“ von Sophie Reinheimer.

Das Treffen endete mit dem gemeinsamen Singen des Abschlussliedes in und vor der Scheune von Wilhelm Abmeyer: „Geht in den Tag und findet das Licht; die Hoffnung ist da, doch man sieht sie oft nicht.“

Von Torsten Lippelt