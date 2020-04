Stadt und Vereine sagen Feste bis Ende August ab

Laatzen

Erwartet wurde es, nun ist es auch offiziell: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie fallen in Laatzen zahlreiche Veranstaltungen und etablierte Feste wie das im Park der Sinne und das Frühjahrskaleidoskop aus. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Auch mehrere Vereine wie die Gleidinger Schützen haben ihre Feiern inzwischen abgesagt.

Menschen, die sich vor Bühnen drängen, auf Festplätzen und um Bierzeltgarituren versammeln, passen nicht ins Bild. Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, hat die Stadt Laatzen entschieden, bis auf Weiteres alle größeren und kleineren Veranstaltungen abzusagen – analog zu der Aussage von Bund und Ländern. Diese hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, bis Ende August Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Die Stadt Laatzen nimmt aus Sicherheitsgründen auch kleinere Zusammenkünfte auf.

Zusätzlich zu dem bereits abgesagten Veranstaltungen – dem Dorffest in Ingeln-Oesselse, dem Schützenball sowie den Maifeiern in Rethen und Gleidingen – entfallen in diesem Jahr auch das Winzerfest mit dem Laatzen-Leine-Lauf (19. bis 21. Juni), das Sommerfest in Laatzen-Mitte (27. Juni) sowie das Fest der Sinne (10. bis 12. Juli). Für das eigentlich im Juni geplante Frühjahrskaleidoskop soll ein Ersatztermin gefunden werden.

Auch alle Schützenfeste fallen wohl aus

Ganz sicher leer bleibt im Mai der Festplatz in Gleidingen, wo der 190 Mitglieder zählende Schützenverein wie üblich am Pfingstwochenende mit Schaustellern und Hunderten Besuchern sein Volks- und Schützenfest feiern wollte. „Eigentlich sollten in diesem Jahr die Norweger kommen“, sagt Vereinschef Christian Dawideit bedauernd. Ein Grund neben der Feier: der 300. Todestag des dänisch-norwegischen Seehelden Peter Wessel Tordenskiold, der in Gleidingen bei einem Duell starb. Das Treffen müsse nun auf den Herbst oder 2021 verschoben werden – und das Schützenfest erstmals seit Jahrzehnten gänzlich entfallen

Die Schützenvereine Ingeln-Oessele haben ihr für das zweite Juniwochenende geplante Schützenfest zwar offiziell noch nicht abgesagt. Tatsächlich rechnet aber kaum einer mehr damit. Der Vorstand berate am Montag bei einer Telefon- oder Videokonferenz darüber, erklärte der Ingelner Schützenchef Anderas Aue. Ähnlich äußert sich die Schützengesellschaft Rethen, die im August auf ihrem Festplatz feiern wollte. Eine Entscheidung gibt es noch nicht, die Zeichen stünden aber auf Absage.

Treffen sich Feiernde beim Brunnenfest im September?

Das erste Fest, das nach den umfangreichen Kontaktbeschränkungen und derzeitigem Stand wieder möglich wäre, könnte das Brunnenfest in Grasdorf sein. Die Stadt Laatzen gehe derzeit davon aus, dass das von der IG Grasdorf organisierte Brunnenfest am 19. September stattfinden wird, so Hanenkamp-Ley.

