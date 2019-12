St.-Oliver-Weihnachtsmärchen: Engel und Teufel treffen in Laatzen aufeinander

Laatzen-Mitte

Wie ist es, wenn ein Engel den Glauben und die Hoffnung an die Menschheit verliert? Mit dieser Frage haben sich 17 Kinder der St.-Oliver-Kirchengemeinde im Weihnachtsmärchen „Naphriel – ein Engel in Gefahr“ beschäftigt, das am Mittwoch, 18. Dezember, letztmals im Gemeindesaal an der Pestalozzistraße aufgeführt wird.

In dem Stück geht es um die Schutzengelfrau Naphriel, die den Himmel verlassen hat und auf der Erde ein verbittertes Dasein als Lehrerin in Laatzen führt. Sie hat vergessen, dass sie einmal Schutzengel war, und macht nun den Schülern das Leben schwer. Ihr eigener Schutzengel Haniel sowie der Erzengel Rafael wollen Naphriel retten und begeben sich auf geheime Mission nach Laatzen. Der Nikolaus, sein Wichtel Tomte und einige Schutzengelschüler unterstützen die beiden dabei. Derweil versuchen die Herrscherin der Unterwelt, Lilith, und Unterteufel Jahi, Naphriel auf ihre Seite zu ziehen.

Hunderte Besucher haben das Weihnachtsmärchen „Naphriel – ein Engel in Gefahr" bereits gesehen. Am Mittwoch führen es die Kinder der katholischen Gemeinde St. Oliver letztmals auf.

Das von Gemeindemitglied Michael Hoppe verfasste Stück dreht sich nicht nur um den Kampf von Gut und Böse. Vielmehr hat der Autor – er schreibt seit 2008 die jährlichen Weihnachtsmärchen – aktuelle Themen einfließen lassen. So versucht Naphriel zum Beispiel, die Schüler an der Teilnahme einer Fridays-for-Future-Demonstration zu hindern. Gerettet wird Naphriel schließlich nur, weil die Schutzengelschüler die echten Schüler daran erinnern, welche Wünsche ihnen – abseits von Handys und anderem Schnickschnack – wirklich wichtig sind.

Bühnenpremiere für sieben Kinder

Seit den Herbstferien hatten die Fünf- bis 13-Jährigen für die Aufführungen geprobt: erst einmal, nach dem Bühnenaufbau Mitte November sogar zweimal pro Woche. „Man merkt, dass die Kinder erst richtig in die Rollen schlüpfen können, wenn sie ihre Kostüme anhaben“, sagte Hoppe. Sieben der 17 Darsteller waren erstmals dabei. Entsprechend groß war die Aufregung. „Wir hatten dieses Jahr einen kleinen Generationenwechsel“, berichtete Hoppe. Viele ältere Kinder hatten 2018 ihre zehnte Aufführung, jetzt sind Jüngere nachgerückt.

Die Integration hat offenbar gut geklappt: Es war dem Stück kaum anzumerken, dass sich die Gruppe erst vor Kurzem neu gefunden hat. Es sei eine Freude gewesen zu sehen, wie die älteren den jungen Akteuren beim Spiel – und bei kleineren Texthängern – halfen. „Damit lernen sie auch für die Zukunft“, sagt Hoppe. „Die Eltern haben berichtet, dass die Kinder mit jeder Probe gewachsen sind.“ Wer als Kind öfter auf der Bühne stehe, habe in der Regel auch später wenig Probleme, vor anderen zu sprechen.

Vor der Aufführung gibt es Gebäck

Zum vierten und letzten Mal zu sehen ist „Naphriel – ein Engel in Gefahr“ am Mittwoch, 18. Dezember, ab 16 Uhr im Gemeindezentrum an der Pestalozzistraße. Eingeladen sind Familien, Senioren und weitere Interessierte. Bereits ab 15 Uhr bietet die Gemeinde Gebäck, Kekse und Kaffee an. Die Aufführung dauert etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei. Während der Wechsel der insgesamt sechs Bühnenbilder singen die Besucher Weihnachtslieder.

Von Daniel Junker