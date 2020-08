Rethen

Eine neue Ausstellung wird am Sonntag, 6. September, beim Kunstkreis Laatzen eröffnet. „Nach – Leben und Wirkung“ heißt der Titel der Schau, bei der die Werke von Gunda Kaper-Lührs und Jochen Schlesinger aufeinander treffen. Die Ausstellung stellt die Begegnung der Künstler in den Fokus.

Die beiden begegneten sich erstmals 2009. Jochen Schlesinger war von der künstlerischen Umsetzung der Werke von Gunda Kaper-Lühr beeindruckt, die sich bei ihrer Arbeit von ihren Afrikaaufenthalten inspirieren lässt. Seine Wertschätzung brachte er mehrmals bei Ausstellungsbesuchen zum Ausdruck. Als Kaper-Lührs nach Schlesingers Tod im Jahr 2018 einige seiner Arbeiten sichtete, entstand die Idee, dessen Bilder mit eigenen Werken zu ergänzen, zu kontrastieren und zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammenzustellen.

Reiseerfahrungen und Fantasielandschaften

In der Ausstellung des Kunstkreises treffen nun Reiseerfahrungen, von Mensch und Tier belebte Bilder sowie Fantasielandschaften auf unbewegte Momentaufnahmen imaginärer, zum Teil abstrakter und auch politisch erfahrener Lebensräume.

„Die Werke ergänzen sich in bestimmten Farbzusammenstellungen und in großer Experimentierfreude“, sagt Kaper-Lührs. In der Ausstellung sind Bilder zu sehen, die in verschiedenen Techniken entstanden sind: von Acryl über Collagen und Drucktechniken bis zu Fotografien sowie verspielten Objekten aus Fundstücken.

Die Vernissage beginnt am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr in der Galerie an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen. Die Ausstellung ist bis zum 30. September dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Daniel Junker