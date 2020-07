Rethen

Die Corona-Krise hat auch den Ausstellungsbetrieb des Kunstkreises Laatzen durchgeschüttelt: Angesichts der Kontaktbeschränkungen und Auflagen verzichtete der Verein in den vergangenen Monaten auf seine regulären Ausstellungen, stattdessen wurden in der Galerie an der Hildesheimer Straße Werke der Mitglieder gezeigt.

Die selbst auferlegte Pause soll nun enden. Am Sonntag, 2. August, eröffnet der Kunstkreis erstmals wieder eine Einzelausstellung. Gezeigt werden Werke des Gleidinger Künstlers Pietro De Mattia, dessen Markenzeichen es ist, Bilder bekannter Künstler nachzumalen. Dabei entstanden zahlreiche Reproduktionen von Werken unter anderem von Vincent van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso, Marc Chagall, August Macke und Amadeo Modigliani. Die Laatzener Ausstellung trägt denn auch den Titel „Alte Meister, neu gemalt.“

Anzeige

De Mattia malt Werke bekannter Künstler nach. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

De Mattia hat in Laatzen bereits im Rathaus und in den Räumen der Deutschen Rentenversicherung ausgestellt. Der gebürtige Italiener, 1947 in Neapel geboren, lebt seit 1966 in Deutschland. Zuvor hatte er von 1964 bis 1966 eine Fachschule mit Schwerpunkt Bildende Kunst, Zeichnen und Modellieren besucht. Seit 1984 malt er Bilder mit Ölfarbe und Aquarelle.

In der Galerie gilt neuerdings Maskenpflicht

Trotz der Lockerungen der vergangenen Monate findet die Ausstellungseröffnung weiterhin unter Corona-Bedingungen statt. „Es dürfen wieder mehr als zehn Gäste in unsere Galerie kommen, der Abstand von 1,5 Metern soll dabei aber gewahrt werden“, sagt die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin. Da dies beim Betrachten von Bildern, etwa wenn jemand tief darin versinke, nicht immer gewährleistet werden könne, habe sich der Kunstkreis entschieden, für den Besuch der Galerie eine Maskenpflicht einzuführen. „Wir hoffen, dass die Kunstinteressierten darin kein Hindernis für den Besuch sehen,“ sagt Gorbuschin.

Die Galerie ist am Tag der Ausstellungseröffnung, 2. August, von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Zu sehen sind De Mattias Werke dort bis Mittwoch, 2. September. Die Räume an der Hildesheimer Straße 368 sind dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs (außer am 5. August) von 10.30 bis 15 Uhr und sonnabends von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Johannes Dorndorf