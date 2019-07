Wer Blut spenden will, hat am Dienstag in Laatzen-Gleidingen Gelegenheit. Von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr steht ein Helferteam in der dortigen Grundschule, Oesselser Straße, bereit. Auch ein Buffet bieten sie an. Trotz der Urlaubszeit hofft das Team auf mindestens 50 Freiwillige.