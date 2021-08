Ob Verkehr, Bildung oder Wohnraum: Die HAZ/NP-Lokalredaktion hat die zur Kommunalwahl in Laatzen antretenden Parteien zu den wichtigsten Themen befragt. Lesen Sie hier die Antworten. Heute: Was fehlt bei Angeboten für Kinder und Jugendliche?

Das Kita-Angebot in Laatzen ist in den vergangenen Jahren stetig erweitert worden. In der Kita St. Marien in Grasdorf können Kinder seit kurzen einen Snoezelraum nutzen. Quelle: Daniel Junker (Archiv)