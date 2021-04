Mit Jessica Kaußen und Ralf Wetzel wollen zwei Ratsleute aus Laatzen in die neue Regionsversammlung einziehen. Bei der Aufstellungsversammlung der Partei Die Linke wurden beide offiziell nominiert.

Die Laatzener Ratsfrau und bisherige Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke in der Regionsversammlung, Jessica Kaußen, tritt im Wahlkreis 1 (Hannover-Mitte) an. Der 64-jährige Ratsherr Ralf Wetzel kandidiert für den Wahlkreis 8 in Laatzen, Pattensen und Sehnde. Quelle: Manuel Behrens, Mirko Bartels