Herr Grüning, Sie sind Gemeindewahlleiter der Stadt Laatzen. Wie sind sie zu der Aufgabe gekommen?

Der Regelfall sieht eigentlich vor, dass dies der Bürgermeister kraft Amtes ist. Wenn das nicht möglich ist, kann er jemand anderen vorschlagen. Da Jürgen Köhne zu dem Zeitpunkt, als der Rat darüber entscheiden musste, noch nicht wusste, ob er antritt oder nicht, hat er diesen Weg gewählt: Der Gemeindewahlleiter darf ja nicht selbst Kandidat sein.

Diesmal werden bei der Kommunalwahl Rat, Ortsräte, Regionsversammlung, Bürgermeister und Regionspräsident gewählt. Haben Sie bei der Auszählung mehr Personal im Einsatz als sonst?

Nur bei den Briefwahlvorständen. Normalerweise bestehen dies aus sechs Personen, wir haben sie diesmal auf acht aufgestockt. In den normalen Wahlvorständen vor Ort haben wir wie immer acht Personen.

Haben Sie schon genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zusammen?

Glücklicherweise ja. Wir haben für beide Wahlen insgesamt 336 Helfer in den Wahllokalen und Briefwahlvorständen. Und dann noch ein paar Personen in Reserve, weil wenige Tage vorher häufig noch Personen abspringen, die zugesagt haben.

Hat die Impfpriorisierung dabei eine Rolle gespielt? Wahlhelfende wurden ja bevorzugt gegen Covid-19 geimpft.

Ich glaube, dass das schon den einen oder anderen bewogen hat. Wir hoffen natürlich, dass die Leute das Amt dann auch wahrnehmen. Wir haben gezielt auch Erstwählerinnen und Erstwähler, also junge Leute ab 16 angeschrieben. Schön ist, dass sich einige auch gemeldet haben, um an diesem demokratischen Prozess mitzuwirken. Die Unter-18-Jährigen dürfen das nur mit Einverständnis der Sorgeberechtigten machen. Es kann ja abends beim Auszählen sehr spät werden.

Zur Person Axel Grüning ist seit 2015 als Stadtbaurat Mitglied des Verwaltungsvorstands der Stadt Laatzen. Der 60-Jährige hat bei der Bundeswehr eine achtjährige Offizierslaufbahn absolviert, bevor er 1988 eine Ausbildung zum gehobenen Dienst bei der Stadt Laatzen begann. Zu den späteren Stationen zählten die Kämmerei und die Leitung des Bauverwaltungsamts, später die Leitung des Tiefbaubereichs und des Betriebshofs. jd

Man hört immer, dass Menschen, die einmal ausgewählt wurden, immer wieder angeschrieben werden. Ist das so?

Grundsätzlich würde ich das so nicht sagen. Aber wir sind natürlich schon froh, wenn wir auf erfahrene und bewährte Kräfte zurückgreifen können: Es gibt einen Fundus von Leuten, auf die wir gerne zurückgreifen. Wir sind froh, wenn Leute mit Erfahrung Schriftführer oder Wahlvorsteher sein können. Aber wenn jemand sagt, dass er nicht mehr kann, respektieren wir das auch. Die Meldungen sind auch immer freiwillig. Wir machen die Aufrufe und warten darauf, dass sich jemand meldet.

Vor zehn Jahren gab es erhebliche Unstimmigkeiten, am Ende wurden alle Stimmen neu ausgezählt. Wie lässt sich so etwas verhindern?

Einmal lag es daran, dass wir in zwei oder drei Wahllokalen unerfahrene Wahlvorsteher hatten. Und dann war es auch eine Überlastung: Wir hatten zu wenige Briefwahlvorstände, die hatten bis nachts um 3 oder 4 Uhr ausgezählt. Nach einer gewissen Zeit kann man einfach nicht mehr.

Hat die Stadt damals Konsequenzen gezogen?

Speziell bei Kommunalwahlen, bei denen die Auszählung komplizierter ist, werden als Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher nur erfahrene Leute genommen beziehungsweise Leute, von denen wir als Planerinnen und Planer wissen: Die können das. Und die Briefwahlbezirke wurden aufgestockt – personell und insgesamt. Dies gilt besonders für dieses Jahr, weil wir damit rechnen, dass die Briefwahlbeteiligung höher ist. Wir hatten sonst immer sechs, diesmal sind es zwölf.

Werden die Zahlen denn noch einmal gegengecheckt?

Die Vorsteher geben eine Schnellmeldung telefonisch durch, die auf Plausibilität überprüft wird. Da gibt es Checklisten. Im Zweifel wird darum gebeten, noch einmal nachzuzählen. Wenn es beim zweiten, dritten Mal nicht klappt, bitten wir die Wahlvorsteher, die Unterlagen mitzunehmen. Dann wird noch mal überprüft, wo der Fehler liegt. Ein Problem liegt darin, dass die Wahlvorsteher den Ehrgeiz haben, schnell zu sein – das sagt ja schon der Begriff Schnellmeldung. Hier muss aber der Grundsatz „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ gelten.

Viel Arbeit für die Wahlhelfer: Am Wahlabend müssen fünf Wahlen ausgewertet werden. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Der Trend geht zur Briefwahl – vor allem in Corona-Zeiten. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Wir haben die Zahl der Briefwahlvorstände wie gesagt verdoppelt. Aber viel mehr kann man nicht tun. Die Briefwahlvorstände werden an einem gemeinsamen Flur sitzen, sodass man sich im Zweifel gegenseitig noch einmal fragen kann. Und wenn die einen schon fertig sind, und die anderen noch lange brauchen, können sie sich gegenseitig helfen.

Wie viele Wahlberechtigte in der Stadt haben schon Briefwahl beantragt?

Bis Freitagmorgen hatten 6348 der 32.704 Berechtigten einen Wahlschein für die Kommunalwahl beantragt. Für die Bundestagswahl, zu 30.121 Laatzener aufgerufen sind, gingen bisher knapp 1300 Anträge ein.

Kann ich als Briefwähler auch direkt wählen gehen?

Ja. Um Abstände zu ermöglichen und die Barrierefreiheit zu gewährleisten, haben wir den ehemaligen Esprit-Shop im Leine-Center als Briefwahlstelle angemietet. Alle, die Benachrichtigungskarten erhalten haben, können die Briefwahlunterlagen dort in Empfang nehmen. Sie haben dann die Möglichkeit, sie nach Hause mitzunehmen und gebührenfrei per Post in einem Freiumschlag zurückzuschicken oder auch vor Ort zu wählen. Wir wollen aber dafür werben, dass die Menschen von der Briefwahl im eigentlichen Sinn Gebrauch machen, damit wir nicht die langen Schlagen, wie es sonst üblich war, vor der Briefwahlstelle haben. Es ist auch möglich, die Briefwahlunterlagen online zu bestellen.

Ist bei den Wahllokalen sonst alles beim Alten geblieben?

Wir haben die Einteilung der Wahlbezirke geändert. Zum Teil gab es Wahllokale in Alten- und Betreuungseinrichtungen, wir wollen aber nicht Infektionsrisiken dort hineintragen. Das Alte Rathaus haben wir herausgenommen, weil es nicht 100-prozentig barrierefrei war. Und wir haben Wahlbezirke von der Größe her angepasst und zum Teil komplett neu sortiert, weil die Zahl der Wahlberechtigten teils sehr unterschiedlich war. Wir raten dazu, am besten noch einmal auf die Wahlbenachrichtigungskarte zu sehen und zu gucken, wo man jetzt hinmuss.

Der Abend der Kommunalwahl wird angesichts der vielen Wahlzettel aufwendig. Wann ist jeweils mit den Ergebnissen zu rechnen?

Wir haben die Vorgabe, die einzelnen Wahlen nacheinander auszuzählen, zuerst ist der Regionspräsident an der Reihe. Die dürfte mit Sicherheit nach einer Stunde ausgezählt worden sein, da gibt es ja nur eine Stimme.

Und wann werden Sie insgesamt fertig?

Das ist selten vor Mitternacht der Fall. Gerade bei den Briefwahlvorschlägen geht es regelmäßig über 0 Uhr hinaus.

Bei der Kommunalwahl gelten andere Regeln als bei der Bundestagswahl. Wer darf jeweils wählen?

Bei der Kommunalwahl dürfen Deutsche und EU-Ausländerinnen und -Ausländer ab 16 Jahren wählen, bei der Bundestagswahl Deutsche ab 18 Jahren. Gesetzlich darf fast jeder wählen. Es gibt allerdings auch den Ausschluss vom Wahlrecht, zum Beispiel für Straftäter, die wegen Friedensverrats, Hochverrats oder Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats Freiheitsstrafen verbüßen. Dies gilt für auch Wahlstraftaten und Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgen. Kurz: Man muss schon erheblich gegen grundlegende Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstoßen haben.

Von wann bis wann sind die Wahllokale am 12. und 26. September geöffnet?

Jeweils von 8 bis 18 Uhr. Normalerweise gilt: Wer um 18 Uhr nicht im Wahlraum ist, kann nicht mehr wählen. Wenn es kurz vor 18 Uhr wegen der Corona-Abstände noch eine Schlange vor dem Wahllokal gibt, sollte dies diesmal auch funktionieren. Die Briefwahlstelle ist noch bis Freitag, 11. September, für die Kommunalwahl geöffnet und ab Montag, 6. September, für die Bundestagswahl.

INFO: Geöffnet ist die Briefwahlstelle der Stadt Laatzen für die Kommunal- und Bundestagswahl im früheren Esprit-Laden des Leine-Centers nahe dem Erdgeschosszugang vom Marktplatz montags bis freitags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr. Donnerstags sowie am Freitag, 10. September, ist sie sogar bis 18 Uhr geöffnet.

Von Johannes Dorndorf