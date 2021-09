Jetzt steht es fest: Die Bürgermeisterwahl in Laatzen wird in zwei Wochen per Stichwahl entschieden. CDU-Kandidat Christoph Dreyer liegt mit 40,7 Prozent der Stimmen vorne. Kai Eggert, der als Parteiloser von der SPD unterstützt wird, kommt auf 37,5 Prozent.