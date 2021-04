Grasdorf

Das Regionsklinikum (RKH) Agnes Karll hatte sich auf den Ernstfall eines großen Zustroms an Covid-19-Patienten vorbereitet. Im März 2020 wurde auf dem Gelände in Grasdorf eine provisorische zweite Notaufnahme errichtet, um mögliche Corona-Fälle von den übrigen Patientenströmen zu trennen. Kurz vor den Osterfeiertagen hat das THW die mit Stromanschlüssen, Licht und Heizlüftern ausgestatteten Zelte wieder abgebaut.

Anders als an anderen Standorten wurde das Provisorium, das wegen der Unwägbarkeit in der ersten Phase der Pandemie als Vorsichtsmaßnahme errichtete wurde, in Laatzen nie benötigt. „Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Klinikum Agnes Karll 236 Patienten mit Covid-19 behandelt“, teilte Kliniksprecher Steffen Ellerhoff am Donnerstag mit. Für diese hätten die vorhandenen baulichen Strukturen in Laatzen ausgereicht. Sollten die Fallzahlen stark steigen, weiß sich das Klinikum nun anderweitig zu helfen.

Im März 2020 errichteten Ehrenamtliche des THW Ortsverbandes Springe die provisorische Notaufnahme beim Regionsklinikum Agnes Karll. Die beiden Zelte hatten eine Größe von 110 Quadratmetern sowie einen wettergeschützten Zugang zum Hauptgebäude für Covid-19-Patienten wurden aber – wie erhofft – nie benötigt. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Hohes aber beherrschbares Niveau an Corona-Patienten

Der Klinikstandort in Grasdorf gehört seit geraumer Zeit zu den Schwerpunktversorgern für Covid-19-Patienen in der Region Hannover. Aktuell lägen die Zahl der dort behandelten Corona-Patienten auf einem hohen, aber beherrschbaren Niveau, sagte Ellerhoff. Zehn Patienten mit bestätigter Covid-Erkrankung würden zurzeit im Klinikum Agnes Karll versorgt. Vier von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Insgesamt würden in den Krankenhäusern des Klinikums Region Hannover zwischen 100 und 123 Corona-Patienten versorgt, sagte Ellerhoff weiter. Auf den Intensivstationen wiederum lägen stets zwischen 20 und 30 Patienten. Allein in dem Versorgungsschwerpunkt Laatzen wurden in den vergangenen Wochen drei bis fünf Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut.

Angaben zur Zahl der an oder mit Corona im Krankenhaus und konkret am Standort Laatzen Verstorbenen wollte die Klinik nicht machen.

16 Intensivbetten in Laatzen

Aktuell betreibe das Regionsklinikum 16 Intensivbetten in Laatzen-Grasdorf. Diese Zahl sei aber keine statische Größe. Vielmehr könnten die Kapazitäten erweitert werden – je nach Versorgungsbedarf und Verfügbarkeit von Fachpersonal. „Wir tragen seit Monaten eine hohe Last, aber wir wären darauf eingestellt, bei Bedarf auch noch mehr Patienten zu versorgen“, betonte Kliniksprecher Ellerhoff.

Von Astrid Köhler