Laatzen

Die Kinder würden weiterhin zur Betreuung gebracht, „aber jeden Tag werden es weniger“, sagt eine Erzieherin der DRK-Kita in Ingeln-Oesselse. Am Mittwoch, dem ersten Tag des harten Lockdowns, seien es weit weniger als die Hälfte gewesen. Für die kommende Woche rechnet das Team nur noch mit maximal 20 Kindern. Üblicherweise besuchen die Einrichtung am Barmklagesweg sonst 100 Jungen und Mädchen. Ein ähnlicher Trend zeigt sich auch in anderen Kindertagesstätten.

Die städtischen Einrichtungen in Laatzen-Mitte hätten zum Wochenstart noch etwa der Hälfte der Kindern besucht, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. „Es wird erwartet, dass die Zahl in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche weiter sinken und bei etwa 20 Prozent liegen wird.“

Hingegen deutlich mehr Kinder besuchen die städtischen Kitas in Gleidingen und Rethen. Die Plätze dort waren am Montag und Dienstag noch zu 70 bis 80 Prozent belegt. Für den weiteren Wochenverlauf und die Tage bis Weihnachten rechnet die Stadt mit einem Rückgang auf 40 bis 50 Prozent.

Aktuell vier Coronafälle in städtischen Kitas

Aktuell sind vier Coronafälle in Kindertagesstätten bekannt, allesamt in städtischen. Am Mittwochmorgen meldete eine Mitarbeiterin der Kita Brucknerweg, positiv auf das Virus getestet worden zu sein. „Da es sich um eine Ergänzungskraft handelt, die in mehren Gruppe tätig ist, sind die Krippen- und zwei Kindergartengruppen ab sofort geschlossen worden“, sagte Stadtsprecher Bastian Wegner.

Einen positiven Corona-Befund gab es zuletzt auch bei einem Kind der Kita An der Masch sowie bei zwei Kinder der Kita Wülferoder Straße. Die entsprechenden Gruppen seien vorsorglich am Freitag beziehungsweise Montag geschlossen worden, teilte die Stadt mit, wobei das Gesundheitsamt für die Gruppen An der Masch inzwischen Entwarnung gab. Waren dort am Mittwoch nur 16 der 109 Kinder anwesend, dürften es nach der Aufhebung der Schließung am Donnerstag wieder mehr werden.

Vom 24. Dezember bis Anfang Januar sind alle städtischen Kitas geschlossen. Der erste reguläre Betreuungstag unter Corona-Bedingungen ist Montag, 4. Januar.

Von Astrid Köhler