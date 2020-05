„Das können wir nicht erfüllen“: Stadt dämpft Erwartungen bei Kita-Notbetreuung

Laatzen

Bis zum Sommer sollen alle Kinder in Niedersachsen wieder Krippen und Kindergärten zumindest stundenweise besuchen können – so hatte es Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am 4. Mai per Pressemitteilung angekündigt. Schon ab dem 18. Mai peile man eine Betreuung von bis zu 40 Prozent der Kinder an, ab Anfang Juni bis zu 50 Prozent, ab 1. August den Regelbetrieb mit Rechtsanspruch.

Die Stadt Laatzen warnt hingegen vor zu hohen Erwartungen der Eltern: Die Vorstellungen des Ministers, heißt es im Rathaus, seien kaum zu erfüllen – jedenfalls nicht unter den geltenden Maßgaben hinsichtlich der Hygiene, des Personals und der Raumgrößen. Beispiel Personal: Von den rund 200 pädagogischen Mitarbeitern, die bei der Stadt angestellt sind, seien gerade einmal 60 Prozent einsatzfähig, verdeutlicht Babett Fandrich, Leiterin des Teams Kindertagesbetreuung. 15 Mitarbeiter seien älter als 60 Jahre und schieden deshalb aus, viele andere gehörten aus anderen Gründen zu Risikogruppen oder müssten sich um die Betreuung ihrer eigenen Kinder kümmern. Selbst wenn der letzte Punkt wegfalle, steige der Anteil auf gerade einmal 65 Prozent.

Anzeige

Diskrepanz zwischen Ministerwort und Verordnung

Wenn die Kitas zudem ab 1. August wieder im Normalbetrieb fahren würden, gehe die Rechnung nicht auf, sagt Bürgermeister Jürgen Köhne. „Wir fahren dann mit 100 Prozent Auslastung, haben aber nicht 100 Prozent Personal zur Verfügung.“ Zumal die Stadt wegen des Fachkräftemangels nicht alle offenen Stellen besetzen könne. Man sehe vom Land falsche Erwartungen geweckt.

Weitere NP+ Artikel

Gleichwohl will die Stadt die Ausweitung der Notbetreuung schrittweise umsetzen, wenn auch nicht in dem Umfang, der offenbar dem Minister vorschwebt. Ab Montag können Eltern weiterer Berufsgruppen ihre Kinder in die Notbetreuung schicken, erläutert Vera Barein, zuständig für die Kita-Verwaltung. Zur Liste der Berufe von allgemeinem öffentlichen Interesse zählen neuerdings auch Lehrer und Erzieher. Auch Vorschüler werden schrittweise aufgenommen – vorerst aber nur diejenigen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen und für die deshalb dringender Sprachförderbedarf besteht. Erst wenn sich die Nachfrage absehen lässt, wolle man weitere Gruppen zulassen.

Ab Montag werden weitere Kinder notbetreut

Eigentlich gelten diese Regelungen in Niedersachsen bereits seit Montag, 11. Mai. „Die Rahmenbedingungen sind bei uns aber erst am Sonnabend um 13.58 Uhr eingegangen“, sagt Köhne verärgert. Die Zeit sei viel zu kurz gewesen, um dann gleich am Montag zu starten. Entsprechend habe man die Eltern, die zum Wochenbeginn auf der Matte standen, vertrösten müssen. Inzwischen stehen Anträge mit überarbeiteter Checkliste auf www.laatzen.de/corona-infos, die Eltern ausgefüllt mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers bei der Stadt einreichen können. Dabei wird unter anderem abgefragt, ob es wirklich keine anderen Möglichkeiten der Kinderbetreuung gebe.

Von den bislang 350 möglichen Plätzen seien aktuell 268 belegt, sagt Fandrich. Die erste Zahl basiert auf der Höchstgrenze von fünf Kindern pro Notgruppe, inzwischen hat das Ministerium die Höchstgrenze auf acht Plätze in Krippen-, zehn in Hort- und 13 in Kindergartengruppen erweitert. „Man kann das aber nicht einfach hochrechnen“, sagt Thomas Schrader, Leiter des Fachbereichs Soziales, auch in Anspielung auf die Zielmarke Tonnes, bald wieder eine Betreuungsquote von 50 Prozent zu erreichen. Denn die Zahl der freien Plätze schwanke von Einrichtung zu Einrichtung. So gebe es etwa in Ingeln-Oesselse, Gleidingen und in den Kitas an der Sehlwiese und der Sudewiesenstraße schon jetzt große Notgruppen, sodass weit weniger freie Plätze zur Verfügung stünden als andernorts.

Hinzu kämen räumliche und personelle Engpässe – etwa durch die Tandemlösung bei den Erziehern, die sich jeweils zu zweit in der Betreuung einer Gruppe abwechseln. Denn laut den Corona-Vorgaben dürfen weder die Kinder noch die Erzieher ihre Gruppen wechseln, auch nicht als Vertretung. „Sonst müssten wir Gruppen schließen, wenn ein Mitarbeiter erkrankt.“

Stadt: Kein Rechtsanspruch auf Notbetreuung

Schrader betont deutlich, dass es keinen Rechtsanspruch auf eine Betreuung gebe. „Wir haben weiterhin einen Notbetrieb und keine Öffnung der Kitas.“ Auch gebe es Einrichtungen, in denen sehr viele Familien die Notkriterien erfüllten. „Das gilt für die Berufe der Eltern, 30 bis 35 Prozent der Kinder besuchen zudem die Vorschule und 60 bis 70 Prozent haben Sprachförderbedarf. Wenn die alle kommen, hätten wir fast einen Normalbetrieb, das können wir nicht erfüllen.“

Dass der Druck bei den Eltern groß ist, wissen auch die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. „Wir haben Verständnis für die Nöte der Eltern. Aber wir haben einfach nicht genug Ressourcen“, versichert Köhne.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf