Die Woche der Diakonie beginnt im Kirchenkreis Laatzen-Springe mit dem Auftaktgottesdienst am Sonntag, 1. September, 10.15 Uhr, in der Arche der Thomasgemeinde, Marktstraße 21. In den Folgewochen gibt es dort noch ein Dutzend weitere Aktionen. Dazu zählen der Theaternachmittag zum Weltalzheimertag am Dienstag, 17. September, 16 Uhr, im Pattenser CMS Pflegewohnstift und die Aktion „ Diakonie auf dem Marktplatz“ am Donnerstag, 19. September von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Hemminger Marktplatz.

In Laatzen allein gibt es noch sechs Aktionen, darunter zwei am Montag, 2. September, in der Immanuelgemeinde: „Die ersten Tage mit dem Neugeborenen daheim“ von 10 bis 11.30 Uhr sowie ab 12 Uhr „Es ist noch Suppe da“. Das benachbarte Diakonische Werk an der Alten Rathausstraße lädt für Mittwoch, 4. September, 10 bis 12 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ein. Am selben Tag von 14 bis 16 Uhr feiert der Treffpunkt am Park sein fünfjähriges Bestehen am Standort Lange Weihe 67. Die Einrichtung kümmert sich seit Jahrzehnten um psychisch Erkrankte und bietet diesen verlässliche Kontakte sowie Aktivitäten, wobei Autonomie und Eigenverantwortung gefördert werden.

Der Umsonstladen öffnet seine Tür am Dienstag, 17. September, 14 bis 17 Uhr. Tags darauf, am Mittwoch,18. September, beginnt um 10 Uhr die Kreativwerkstatt in der Arche.

Der Abschluss der Woche der Diakonie wird am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr der Regionalgottesdienst in der Hemminger Trinitatiskirche sein.