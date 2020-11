Laatzen

Die Polizei hat am Wochenende in der Region Hannover verstärkt kontrolliert, ob die Menschen den Corona-Mindestabstand und die Maskenpflicht einhalten, darunter in Laatzen. Am Sonnabend gegen 18.30 Uhr wurden den Beamten etwa 20 Jugendliche gemeldet, die sich im Bereich einer Schule an der Wülferoder Straße aufhalten sollen. „Vor Ort trafen die Einsatzkräfte noch auf acht Personen“, teilte die Polizei mit. Alle erhielten Platzverweise und es wurden Verfahren eingeleitet.

Von Andreas Zimmer