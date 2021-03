Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Kein Publikum, kein Lampenfieber, kein Vorspielen vor einer Jury: Dieses Jahr war bei Jugend musiziert alles anders. Nachdem der Wettbewerb 2020 wegen der Corona-Pandemie nach dem Regionalentscheid abgebrochen wurde, sind die Organisatoren in diesem Jahr neue Wege gegangen. Erstmals fand die Veranstaltung online statt. Die Regionalebene wurde dabei übersprungen, alle Teilnehmer ab 13 Jahre durften gleich beim jeweiligen Landeswettbewerb antreten. Dafür konnten sie im Vorfeld auf einer Onlineplattform ein Video von ihrem Vorspiel hochladen und den Link an die Jury schicken.

Videoerstellung schreckt viele Teilnehmer ab

Drei Tage lang sahen sich die Juroren die Wertungsvideos an und berieten darüber per Zoom-Konferenz. Danach wurden die Videos wieder gelöscht. Am Montag standen dann die Gewinner fest. „Die sonst üblichen Beratungsgespräche mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten leider nicht stattfinden“, bedauert der Leiter der Laatzener Musikschule und Vorsitzende des niedersächsischen Landesausschusses, Ulrich Bernert.

Die Videoaufnahmen seien für die meisten Musiker eine große Herausforderung gewesen. „Die Musikschulräume durften dafür nicht genutzt werden“, sagt Bernert. Zurzeit seien alle Musikschulen wegen der Pandemie geschlossen. Unterrichtet werde schon seit Längerem nur noch online. Außerdem durften Ensembles mit mehr als zwei Personen wegen der Corona-Richtlinien nicht antreten und Blechbläser nur allein spielen.

In Niedersachsen haben 420 Teilnehmer beim Wettbewerb mitgemacht. „Wir hatten zunächst rund 700 Anmeldungen. Davon haben aber etwa 300 wieder abgesagt, als sie hörten, dass der Wettbewerb digital stattfindet“, berichtet der Vorsitzende des Landesausschusses. Aus den Umlandkommunen Hannovers waren laut Bernert lediglich 19 Jugendliche dabei, aus Laatzen traten vier an. Davon erhielten jedoch alle einen Preis.

Das sind die Gewinner

Die 13-jährige Finja Hähndel an der Querflöte und Leon Weißbrod (17) an der Gitarre aus Rethen sind mit einem ersten Preis ausgezeichnet worden und dürfen beim Bundeswettbewerb in Bremen antreten. Dies gilt auch für die 16-jährige Mira Schomaker an der Trompete, die in Pattensen wohnt und die Musikschule Laatzen besucht. Die 17-jährige Celina Windheim aus Hemmingen, die gemeinsam mit Isabel Benke aus Pattensen in der Wertungskategorie Klavier vierhändig angetreten war, erhielt ebenfalls einen ersten Preis, jedoch ohne Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Einen zweiten und einen dritten Preis erhielten die Klarinettistinnen Juliana Elbrandt (13) aus Grasdorf und Jessica Köhler (19) aus Ingeln-Oesselse, die die Musikschule Laatzen besuchen.

Die 17-jährige Celina Windheim aus Arnum (vorn) und die 15-jährige Isabel Benke aus Pattensen haben einen ersten Preis in der Kategorie „Klavier vierhändig“ gewonnen. Quelle: Privat

Bei der Familie von Finja Hähndel, die das Institut für musikalische Frühförderung an der Musikhochschule Hannover besucht, war die Freude über den Erfolg groß. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Mutter Frauke Hähndel. Die Videoerstellung sei nicht einfach gewesen und habe zwei Nachmittage in Anspruch genommen. Den Film hätten sie mit dem Handy und einem externen Mikrofon im Haus der Pianistin erstellt, die Finja bei ihrem Vortrag begleitete.

Regionalwettbewerb für Juni in Laatzen geplant

Der Bundeswettbewerb folgt nun am Pfingstwochenende 23. und 24. Mai. „Wir hoffen, dass er stattfinden kann“, sagt Bernert. Der Regionalwettbewerb für Teilnehmer unter 13 Jahren soll im Juni in Laatzen live nachgeholt werden.

Von Stephanie Zerm