Laatzen

Statt kurz vor den Sommerferien auf einer Baustelle zusammen zu kommen, hätten die Stadtvertreter und Planer lieber schon die Eröffnung des neuen Jugend-Aktiv-Platzes am Park der Sinne gefeiert. Doch unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten bei den maßgefertigten Betonfertigteilen für die neue Parkouranlage hatte sich der ursprüngliche Zeitplan verschoben. Der Rundgang über das frühere IBM-Sportgelände macht deutlich: Hier ist in den letzten Wochen einiges passiert – und noch viel zu tun.

Zäune und Pfosten an den Tennisplätzen sind abgerissen, alte Wasserleitungen größtenteils entfernt. Auf einem kleinen Teilstück ist probeweise etwas von dem Schotter aufgetragen, der einmal den Untergrund für die voll asphaltierte Pumptrack-Anlage bilden soll: Auf der hügeligen Piste sollen nicht nur Mountainbiker trainieren können. „Der Asphalt hält zehn bis 15 Jahre und kann von allem befahren werden, was Rollen hat“, erzählt Dominik Moos vom Planungsbüro DSGN Consept. Einige Meter entfernt, hinter der einstigen Tennis-Aufschlaganlage, haben Baumaschinen und Arbeiter die Fläche für das neue Beachvolleyballfeld geebnet.

Der Abriss auf den alten IBM-Tennisplätzen ist so gut wie beendet. Dort und auf dem umliegenden Gelände entsteht nun der neue Laatzener Jugend-Aktiv-Platz mit verschiedenen Sport- und Spielplätzen.

Stadt denkt über Sicherheitsdienst nach

Inwiefern das Gelände geöffnet bleibt oder ob ein Sicherheitsdienst nötig sein wird, der ein Auge auf den neuen Jugend-Aktiv-Platz und seine Nutzer wirft, sei noch unklar, betonen die Stadtvertreter. Beim Park der Sinne kümmert dieser sich bereits darum, dass die Tore abends geschlossen werden. Der Garant für eine saubere Anlage sei, wenn möglichst viele Sportler das Gelände nutzten, gab Moos zu bedenken. Diese hätten ein großes Eigeninteresse daran, dass es friedlich bleibt und achteten darauf, dass weder Müll noch Scherben auf den Bahnen liegen bleiben.

Flutlichtanlage für Parkour- und Pumptrack-Anlage

Ein großer Vorteil sei, dass die alte Flutlichtanlage der Tennisplätze wieder hergestellt werde – allerdings mit stromsparender LED-Technik. Damit könne die Parkour- und Pumptrack-Anlage in der dunklen Jahreszeit auch dann noch genutzt werden, wenn es schon früh dämmert. Das Licht solle per Tastendruck auf Zeit angefordert werden können, beispielsweise im Halbstundentakt, so Moos. Wenn die Zeit vorbei sei, solle das Licht nicht schlagartig sondern stufenweise ausgehen, damit niemand überrascht wird und sich verletzt.

Darüber hinaus soll auf dem Gelände noch ein Spielplatz mit Klettergeräten für jüngere Kinder hergerichtet werden, zudem soll der alte IBM-Grillplatz hergerichtet werden. Derzeit muten die nur über einen zugewachsenen Weg erreichbare Wiese nahe der Gutenbergstraße mit der dem gleichfalls von Büschen überwucherten gemauerten, halbrunden Bänken an wie im Dornröschenschlaf.

Köhne: „Jugend braucht Räume“

„Jugend braucht Räume, um sich auszutoben und auszuprobieren“, betonte Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) Ende vergangener Woche bei einem Rundgang über das Gelände, das inzwischen zum Fördergebiet Soziale Stadt gehört. Die Lage sei insofern günstig, als dass die nächste Wohnbebauung um einiges mehr entfernt ist als bei dem ursprünglichen Standort für den Jugend-Aktiv-Platz am Abenteuerspielplatz Würzburger Straße. Andererseits gebe es ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle durch die Nähe zum Park der Sinne, der Gutenbergstraße und dem Fuß- und Radverkehr am Expoweg, wo sich auch zwei separate Eingänge zum Gelände befinden. „Der Jugend-Aktiv-Platz liegt mitten in der Stadt und gleichwohl am Rande“, so der Bürgermeister. Spätabends und nachts hingegen soll auch dort Ruhe sein. Zumindest die Scheinwerfer blieben dann aus.

Fertigstellung zu den Herbstferien

Die Eröffnung des Areals wird dann Köhnes Nachfolger oder Nachfolgerin im Rathaus übernehmen. „Unser Ziel sind die Herbstferien“, sagt Berthold Gruben – und Planer Moos nickt zustimmend. Ein Termin in der zweiten Oktoberhälfte sei realistisch.

Der Jugend-Aktiv-Platz werde über die Stadtgrenze hinaus große Strahlkraft haben, sind die Planer überzeugt. Immerhin nahmen an den Workshops auch zahlreiche Interessierte aus der Region teil. Die Kosten für den mit Fördermitteln finanzierten Bau beziffert die Stadt inzwischen mit 450.000 Euro.

Von Astrid Köhler