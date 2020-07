JU-Bundesvorsitzender Tilman Kuban kommt nach Laatzen

Grasdorf/Rethen

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, besucht in dieser Woche Laatzen. Der Barsinghäuser ist am Donnerstag, 23. Juli, zu Gast beim VfL Grasdorf und beim TSV Rethen, um über das Thema „Unser Vereinsleben: Mit Schwung aus der Krise“ zu sprechen. „Wer den JU-Vorsitzenden live erleben möchte, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein“, sagt die CDU-Stadtverbandssprecherin Sabine Lichy. Das Treffen in der VfL-Geschäftsstelle am Peterskamp 28 beginnt um 17.30 Uhr. Kurz nach 18 Uhr kommt Kuban dann in die Gymnastikhalle des TSV Rethen, Zur Sehlwiese 11.

Von Johannes Dorndorf