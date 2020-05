Ist in Laatzen ein Brandstifter unterwegs, Herr Schwarzbard?

Seit Anfang April hat es allein in Gleidingen fünfmal gebrannt. Hinzu kommen Brände in benachbarten Stadtteilen. Wir haben den Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard (63) dazu befragt.

Mindestens zwei der fünf Brände in Gleidingen wurden offenbar vorsätzlich gelegt – mit Grillanzünder und einem gezielt unter zwei Lebensbäumen platzierten Zeitungsstapel. Treibt ein Brandstifter sein Unwesen?

Schwarzbard: Container oder Lebensbäume im Vorgarten fangen nicht einfach an zu brennen. Hier gehe ich davon aus, dass der Täter mit Vorsatz gehandelt hat. In der Gesamtheit betrachtet ist es auffällig, dass es in den letzten zwei Monaten häufiger in Laatzen gebrannt hat. Ich vertrete jedoch die Meinung zu diesem Zeitpunkt noch nicht davon sprechen zu können, dass ein Brandstifter in Laatzen sein Unwesen treibt. Zumal es sich bei der strafrechtlichen Einordnung nicht um Brandstiftungen, sondern um Sachbeschädigungen durch Feuer handelt.

Sie haben jahrelang als Brandermittler gearbeitet. Was sind es Ihrer Erfahrung nach für Menschen, die vorsätzlich Feuer legen?

Zu 95 Prozent sind es Männer, nicht selten alleinstehende, im Alter von 19 bis 35 Jahre. Oft spielt Alkohol eine große Rolle. Die Gründe können aber sehr unterschiedlich sein – bei Kindern und Jugendlichen etwa Übermut, Abenteuerlust und Gruppendynamik. Bei Erwachsenen sind Frust, Drogen, Arbeitslosigkeit, Wut und der Drang anderen Schaden zuzufügen einige Gründe. Es können aber auch ganz normale Bürger Feuer legen, gerade wenn es darum geht, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen, also Versicherungsbetrug zu begehen.

Was kann angesichts der aktuellen Brandhäufung getan werden? Worauf baut die Polizei?

Zur Aufklärung der Straftaten sind wir sehr oft auf die Hilfe des Bürgers angewiesen. Für uns ist es wichtig, auch bei anderen Straftaten, dass wir sofort unter der Nummer 110 angerufen werden. Gelingt es einem Zeugen, unbeobachtet die Tat zu sehen, kann er uns an den Täter über das Telefon heranführen. Das heißt aber nicht, dass die Laatzener Polizei erst dann tätig wird, wenn sich Zeugen melden. Wir, und damit meine ich insbesondere den Einsatz- und Streifendienst, sind sensibilisiert und werden unser Bestes geben, um derartige Straftaten aufzuklären.

Von Astrid Köhler