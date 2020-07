Die Grundsatzentscheidung ist da: Das 32. Brunnenfest wird am Sonnabend, 19. September, in Laatzen-Grasdorf gefeiert, ob des Corona-Infektionsschutzes und Hygienekonzeptes allerdings in abgespeckter Form. So beschränkt sich das Angebot auf den Nachmittag und das Freigelände vor der Halle Ohestraße.