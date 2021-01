Impfstart in Laatzen: Pflegeheim erhält zu wenig Impfstoff

Laatzen

Als erstes Pflegeheim in Laatzen hat das Haus Grasdorf in dieser Woche den Impfstoff gegen Covid-19 für Bewohner erhalten. Allerdings gab es beim Besuch des mobilen Impfteams viele lange Gesichter. Erwartet worden waren 150 Impfdosen, tatsächlich mit dabei hatte das Team aber nur 30.

Es sei extra alles so organisiert worden, dass sowohl die dementen Bewohner aus dem geschlossenen Bereich, dem Haus Grasdorf, als auch jene im Seniorenpflegeheim Leinetal mitsamt den Beschäftigten an einem Tag hätten geimpft werden können, erklärte Einrichtungsleiter Volker Lange. Noch am Vortag sei dies mit dem Impfzentrum besprochen worden. „Wir haben extra alle zusammengetrommelt, auch die Mitarbeiter, die eigentlich frei hatten“, sagt Lange. Wie erst jetzt bekannt wurde, mussten diese am Montag aber unverrichteter Dinge wieder abziehen.

„Wir können nur so viel impfen, wie Impfstoff da ist“, betonte Udo Möller, der als Sprecher der Stadt Hannover auch für das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Region auf dem Messegelände spricht. Den Vorfall in Grasdorf konnte er am Donnerstagnachmittag weder bestätigen noch ausschließen. „Es kann im Einzelfall sein, dass in einer Einrichtung zu wenig ankommt, dann wird nachgeimpft.“ Insgesamt liefen die Impftermine in den Einrichtungen aber gut, so Möller. Bereits Anfang des Monats hatte es eine Panne bei der Übermittlung der nötigen Listen an die Stadt Hannover gegeben, weshalb unter anderem die Victors Residenz in Laatzen zunächst keinen Impfstoff erhielt.

Was den Grasdorfer Einrichtungsleiter Lange zudem ärgert: Auch vier Tage nach der Panne wurde dem Seniorenheim Leinetal noch kein neuer Termin mitgeteilt. Stattdessen würden beständig neue Impflisten angefordert. Seit der ersten kurz vor dem Jahreswechsel habe seine Einrichtung wie gewünscht im Abstand weniger Tage noch vier jeweils um Krankenhausaufenthalte, Zu- und Abgänge aktualisierte Listen geschickt, doch nun reiche es ihm, sagt Lange. „Ich habe denen heute Morgen gesagt: ,Nennt mir einen Termin, dann bekommt ihr die aktuelle Liste.’“

Alle Laatzener Heime warten auf Termine

Auch die übrigen Laatzener Pflegeeinrichtungen in Rethen und Laatzen-Mitte warten noch auf Informationen. „Aktuell ist gar kein Impftermin absehbar“, teilte Fikret Ercal, Regionalleiter der Convivo-Gruppe für das Seniorenheim in Rethen, mit. Dabei sei das Heim vorbereitet. Die Einverständniserklärungen der Impfwilligen unter den 75 Bewohnern sowie 68 Beschäftigten seien eingeholt und wie erforderlich an die Behörden weitergeleitet worden.

Entscheidend für die Terminvergabe und Priorisierung durch die Heimaufsichten ist laut Region, in welchen Häusern es gerontopsychiatrische Bereiche gibt. „Dort ist die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen besonders anspruchsvoll umzusetzen“, erklärte Regionssprecher Christoph Borschel. Demenz ist ein Schwerpunkt bei den psychischen Erkrankungen alter Menschen.

Regionsweit wurden bisher 4720 Dosen verimpft

Wie Stadtsprecher Möller mitteilte, wurden bis Donnerstagmorgen regionsweit 4720 Impfungen durchgeführt, darunter neben Laatzen nun auch erstmals in Pattensen. „Es wird kein Impfstoff zurückgehalten“, sagt Möller. Die nächste Lieferung mit Vakzin werde voraussichtlich am kommenden Dienstag auf dem Messegelände eintreffen.

Die momentan nur begrenzt verfügbaren Dosen werden derzeit von den mobilen Impfteams zu den Bewohnern der 178 Pflegeheime in der Region Hannover gebracht. Ab Februar sollen dann auch Impfberechtigte, die nicht in Pflegeheimen leben, mit Termin direkt im Impfzentrum auf dem Messegelände ihre Dosis bekommen können.

Von Astrid Köhler