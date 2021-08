Laatzen-Mitte

Der Auftakt der mobilen Impfaktion auf dem Laatzener Marktplatz ist durchschnittlich verlaufen: Nach Angaben der Region Hannover haben sich am Montagvormittag 68 Personen im Impfbus der Feuerwehr Hannover impfen lassen. „Wir hatten in der vergangenen Woche insgesamt 500 in Hannover“, berichtet Regionssprecher Christoph Borschel, verteilt auf je fünf Vormittags- und fünf Nachmittagstermine. „Von daher liegt die Laatzener Zahl im Schnitt.“ Weitere Impftermine auf Laatzens Marktplatz sind am heutigen Dienstag von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Von Johannes Dorndorf