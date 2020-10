Grasdorf

Die Mitarbeiter des Igelzentrums haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Jeden Tag müssen sie rund 90 der stacheligen Tiere versorgen. Menschen aus der gesamten Region, die kranke oder geschwächte Igel finden, bringen die Tiere dorthin. In der Einrichtung des Berliner Vereins Aktion Tier werden sie tierärztlich versorgt, aufgepäppelt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

„Seit September haben wir etwa 260 Igel aufgenommen“, sagt Tierärztin Karolin Schütte, die seit April im Igelzentrum fest angestellt ist und die kleinen Insektenfresser medizinisch versorgt. Dabei sind ihr die zahlreichen Schnittwunden aufgefallen, mit denen die Tiere vor allem im Frühjahr gebracht wurden. „Diese stammen von Mährobotern und anderen Gartengeräten“, vermutet die Veterinärin. Vor allem kleine Igel seien durch Mähroboter stark gefährdet, da sie wegen ihrer geringen Größe leicht unter das Mähwerk geraten können. Auch liefen Igel bei Gefahr nicht weg, sondern kugelten sich ein.

Für größere Tiere stellten vor allem Freischneider wie Rasenkantentrimmer und Motorsensen eine Gefahr da. „Wenn man damit den Rasen unter einer Hecke schneidet, kann man leicht einen Igel verletzen“, sagt Schütte. So seien schon viele Tiere mit Schnittverletzungen im Stachelbereich und im Gesicht ins Igelzentrum gebracht worden.

Kleinere chirurgische Eingriffe könne sie in Laatzen selbst erledigen, sagt Schütte. Für größere müssten die Igel in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht werden. „Dabei muss man sich aber immer überlegen, ob die Tiere jemals wieder so fit werden, dass sie ausgewildert werden können“, sagt die Tierärztin, die zurzeit ihre Doktorarbeit über das Thema Parasiten beim Igel schreibt.

Finder dürfen „ihre“ Igel wieder abholen und auswildern

Außer Gartengeräten gefährdet auch der Autoverkehr die Tiere. „Vor allem während der Paarungszeit im Juni und Juli werden viele männliche Igel überfahren“, berichtet die Tierärztin, die bei der Versorgung von drei fest angestellten Mitarbeiterinnen, zwei Praktikanten und mehreren Ehrenamtlichen unterstützt wird.

Annemarie Flieger, Tierpflegerin im Igelzentrum, setzt einen jungen Igel in eine zuvor gereinigte Box. Quelle: dpa

Auch im August und September, wenn der Igelnachwuchs auf die Welt kommt, haben die Mitarbeiter des Igelzentrums alle Hände voll zu tun. Dann bringen Finder viele geschwächte oder unterentwickelte Tiere vorbei, damit die Fachleute die Jungtiere aufpäppeln können. Sobald sie genug Gewicht haben und wieder gesund sind, werden sie wieder ausgewildert. Dabei holt das Igelzentrum die Finder mit ins Boot. „Wenn sie wollen, können sie ihre Igel wieder abholen und unter unserer Anleitung in die Freiheit entlassen“, sagt Schütte. Die meisten machten davon Gebrauch und freuten sich, die Tiere wiederzusehen, die sie oft halb tot in die Station gebracht hatten. Ältere Tiere sollten möglichst da wieder dorthin gebracht werden, wo sie gefunden wurden. „Dort haben sie ihr Revier und wissen, wo sie Futter finden“, sagt Schütte. Bei Jungtieren, die als Säuglinge ins Igelzentrum gekommen sind, spiele dies dagegen keine Rolle. „Sie kennen die Welt dort draußen ja noch nicht.“

Im Igelzentrum werden auch zahlreiche Igelsäuglinge versorgt, wie dieses Tier im Jahr 2018. Quelle: Stephanie Zerm

Auswilderung im kleinen Eigenheim

Bei der Auswilderung werden die possierlichen Tiere allerdings nicht gleich sich selbst überlassen, sondern zunächst draußen weiter versorgt. Damit sie nicht von einem Tag auf den anderen obdachlos werden, wird ihnen ein kleines Eigenheim in Form eines Pappkartons mit nach draußen gestellt. Auch Futter erhalten sie weiter. Jungtiere sollten die erste Zeit in Freiheit zusätzlich in einem kleinen umzäunten Gehege verbringen, rät Schütte. „So sind sie besser vor Gefahren geschützt und haben einen leichteren Übergang.“

Von den rund 260 Tieren, die die Station seit September aufgenommen hat, sind bereits 170 wieder in Freiheit. „Solange noch kein Frost ist, wildern wir auch weiter genesene Tiere aus, die bei uns genug Gewicht aufgebaut haben“, sagt Schütte.

Jedes hilfsbedürftige Tier wird aufgenommen

Mit rund 90 Tieren ist das Igelzentrum derzeit voll belegt. „Wir versuchen aber dennoch, alle Igel, die Hilfe brauchen, aufzunehmen“, ergänzt die Tierärztin. Müssten die Tiere nur aufgepäppelt werden, versuche die Einrichtung, die Finder für diesen Job zu gewinnen. „Wir fragen, ob sie das unter unserer Anleitung übernehmen können. Dabei sind wir mit den Betreffenden dann in ständigem Kontakt.“

So erkennen Sie, wann Igel Hilfe brauchen Nicht alle Igel, die um diese Jahreszeit unterwegs sind, benötigen menschliche Hilfe. Gesunde Tiere aus der Natur zu entnehmen, ist sogar verboten, da sie besonders geschützt sind. An folgenden Merkmalen können Passanten nach Auskunft des Igelzentrums erkennen, dass ein Igel ärztlich versorgt werden muss und sofort dorthin gebracht werden sollte: – Der Igel ist matt und bewegt sich kaum noch. – Er liegt tagsüber ungeschützt im Gras. – Er liegt auf der Seite. – Er hat sichtbare Verletzungen. – Er läuft bei Dauerfrost und geschlossener Schneedecke für längere Zeit draußen herum. – Er ist unterkühlt: Beim Anfassen ist seine Temperatur kälter als die Hand des Finders. – Auf dem Igel sind Fliegeneier zu erkennen. Diese sollten sofort entfernt werden. – Er ist untergewichtig. Anfang November sollten Jungigel mindestens 500 Gramm, Alttiere etwa 1000 Gramm wiegen.

Wer einen hilfsbedürftigen Igel findet, kann diesen montags, mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr ins Igelzentrum am Südtor 11 in Grasdorf bringen. Zuvor sollten Finder unter der Telefonnummer (0511) 233 161 einen Termin vereinbaren. „Wer nicht durchkommt, weil wir so viele Anrufe haben, kann aber mit einem kranken Igel auch ohne Termin kommen“, sagt Schütte. Bei hilfsbedürftigen Igelsäuglingen können Finder montags bis freitags jeweils von 9 bis 15 Uhr auch unter der Nummer (0151) 2242 11 63 Rat einholen.

Wegen der Corona-Pandemie besteht im gesamten Gebäude Maskenpflicht. Zudem bittet die Veterinärin Finder darum, das Tier mit nur einer Begleitperson zu bringen. „Wenn wir in Quarantäne müssten, müssten wir die im Igelzentrum verbringen, da die 90 Tiere ja versorgt werden müssen.“

Von Stephanie Zerm