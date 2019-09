„Höhle der Löwen“ auf Vox: Heute sind zwei Kandidaten aus der Region Hannover dabei

Laatzen/Gehrden

Doppelchance für die Region Hannover in der Unternehmensgründer-Show „Höhle der Löwen“ beim Sender Vox. In der am Dienstag gezeigten Folge der inzwischen sechsten Staffel buhlen ein Laatzener und ein Gehrdener um die Investitionen der Juroren, unter denen auch der schwer vermögende einstige hannoversche AWD-Gründer Carsten Maschmeyer ist. Fabian Bönsch stammt aus Ingeln-Oesselse, seit Kindestagen ist er ein leidenschaftlicher Fußballer, jetzt will er von Berlin aus das große Geschäft mit Kickersammelkarten (à la Panini) starten. Der Gehrdener Christopher Ruppe will mit einem neuartigen Angelköder die Startinvestition für sein Business an Land ziehen. Ob es gelingt?

Bönschs Ball- und Bauchgefühl

Mit Sport und speziell Fußball kennt sich Fabian Bönsch aus. In seiner Jugend wurde der Ingeln-Oesselser unter anderem 2007 Niedersachsenmeister mit der U16 von Hannover 96, wo er zusammen mit dem mit dem späteren Nationalspieler Marcel Halstenberg (jetzt RB Leipzig) kickte. Nach dem Abitur 2010 am Laatzener Erich-Kästner-Gymnasium studierte er Sportmanagement und baute in Berlin das Start-up-Unternehmen Stickerstars mit auf, das Sammelbilder für den Amateursport erstellt. Auf der Suche nach einem Investor sind Bönsch und seine Mitstreiter am Dienstagabend, 17. September, in der TV-Show „Höhle der Löwen“ zu sehen.

„Bei uns wird jeder zum Star“, erklärt der 28-jährige Fabian Bönsch das Prinzip von Stickerstars. Bei der TV-Show will er Investoren wie Maschmeyer, Ralf Dümmel oder Dagmar Wöhrl für die Stickerstars-Idee gewinnen. Das Geschäftsmodell: Jeder der in Deutschland geschätzten rund 90.000 Sportvereine kann – für sich kostenlos – ein eigenes Sammelalbum mit Spielern, Trainern, Betreuern und Vorständen erstellen. Die Bildchen werden dann ausschließlich im lokalen Supermarkt gegen einen bestimmten Einkaufswert abgegeben. Die abgebildeten Personen, so die Geschäftsidee, verschaffen den Märkten zusätzliche Kundschaft.

TSV Pattensen hat schon mitgemacht

Seit 2012 habe Stickerstars bereits 500 Sammelalben-Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert, erklärte Bönsch, von Fußball und andere Sportarten bis hin zu Ortsfeuerwehren. In der Region wurden ebenfalls schon Projekte realisiert: außer dem Album des TSV Pattensen, für den Bönsch in der Jugend ebenfalls einige Jahre Fußball spielte, war auch der VfL Eintracht Hannover darunter – mit einer Startauflage von 12.000 Exemplaren und Rewe als Marktpartner. In der „Höhle der Löwen“ versuchen der Laatzener sowie seine Mitstreiter Michael Janek und Mirko Lauterbach nun gegen Firmenanteile zusätzliche 800.000 Euro zu erhalten.

Kann Angler Rupp die Investoren Ködern?

Christopher Rupp erläutert in der Show seine Geschäftsidee. Quelle: Vox

Fängt er den großen Fisch? Der Gehrdener Christopher Rupp zeigt in derselben Sendung den potenziellen Investoren seine Erfindung: ein Angelsystem, mit dem Fische einfacher geködert werden können. Der leidenschaftliche Angler ist Inhaber der Capere Science GmbH, die Marke heißt iCapio.

In der aktuellen Vox-Folge hat nun Rupp seinen großen Auftritt. Er entwickelte neue Möglichkeiten des Angelns – ein Hobby, das der Gehrdener schon seit dem Grundschulalter betreibt. „Zur Leidenschaft des Angelns gehört auf jeden Fall auch, Zeit in der Natur zu verbringen“, sagt Rupp. Das entspannt, kann aber auch einen Haken haben. Denn natürlich kennt Rupp seit vielen Jahren auch die Zeiten, in denen mal kein Fisch anbeißt.

Gut riechen ist besser als gut aussehen

Nach ausgiebigen Tests verschiedener Köder hat sich Rupp einige Fragen gestellt, womit man Fische überhaupt überlisten kann. Worauf reagieren Fische? Welche Sinne haben Fische? Und wie kann man diese Sinne ansprechen? Er fand heraus, dass Fische nur auf sehr kurze Distanzen sehen, aber dafür besonders gut riechen können. Dennoch sind vonseiten der Industrie alle Raubfischköder nur darauf ausgelegt, gut auszusehen – ein Fehler, der Rupp den Weg in seine Geschäftsidee ebnete. Also entwickelte er ein Angelködersystem namens „ iCapio“, das den Geruchssinn der Tiere reizt. Rupp ist zufrieden. „Das System gibt dem Raubfisch, was er kennt und liebt, nämlich den Geruch und den Geschmack von echtem Beutefisch”, sagt der promovierte Pharmazeut.

Rupp will mit 95.000 Euro die USA erobern

Nur wenige Zentimeter oberhalb des eigentlichen Köders wird „ iCapio“ montiert. Durch die Bewegung im Wasser geben die darin eingelegten Kapseln langsam und wohl dosiert den natürlichen Fischgeruch ab, und der Kunstköder wird dadurch zum Leben erweckt. Aktuell ist Rupps Unternehmen eine One-Man-Show. Ein Geschäft mit den Löwen würde das Unternehmen auf die nächste Stufe heben. Denn neben dem deutschsprachigen Markt hat der Gründer auch Amerika im Blick. Dafür benötigt Rupp rund 95.000 Euro und bietet im Gegenzug 20 Prozent der Firmenanteile an.

Ob die „Löwen” dieses Angebot zum Anbeißen finden? Oder ob sie die Steilvorlage vom Ingeln-Oesselser Fußballer Bönsch annehmen? Diese Fragen dürfte sich am Dienstag (20.15 Uhr auf Vox) klären.

