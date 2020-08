So idyllisch die kleinen Pflanzen und Bäumchen mitunter anmuten, die ihren Weg durchs aufgebrochene Pflaster gefunden haben, so gefährlich ist der Geh- und Radweg der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen inzwischen für Passanten geworden. Ab der kommenden Woche soll der Bereich erneuert werden.