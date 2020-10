Hildesheim

Das Theater für Niedersachsen (TfN) zeigt an diesem Wochenende das Stück „Brief an den Vater“ im Foyer F1 des Stadttheaters Hildesheim, das dort als Uraufführung auf die Bühne kommt. Die Koproduktion mit dem Theater Persephone, die sich an Jugendliche im Alter ab 14 Jahren richtet, thematisiert Vater-Sohn-Beziehungen. Im Zentrum des Theaterstücks steht eines der berühmtesten Beispiele für eine tragische Hassliebe zwischen Vater und Sohn: der Brief von Franz Kafka an seinen Vater Herrmann. „Mein Schreiben handelt von dir, ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte“, lautet eines der Zitate Franz Kafkas. Er hatte immer wieder vergeblich versucht, die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen.

Das TfN zeigt an diesem Wochenende in Koproduktion mit dem Theater Persephone das Stück „Brief an den Vater“ mit Texten von Franz Kafka. Quelle: T.Behind-Photographics

Anzeige

Franz Kafka hatte den Brief im Jahr 1919 verfasst, aber nie abgeschickt. Erst 1952 wurde er in der Literaturzeitschift „Die neue Rundschau“ veröffentlicht. Der Brief besteht aus 103 Seiten, in denen Kafka die Ablehnung seines Vater sowie die Furcht vor ihm beschreibt und den Konflikt aufarbeitet. Kafka beschriebt darin, dass seiner Ansicht nach weder ihn noch seinen Vater, der hart für die finanzielle Sorglosigkeit der Familie arbeitete, eine Schuld treffe. Dennoch ist das Schreiben auch eine Abrechnung. Es wird vermutet, dass Franz Kafka den Brief nach seiner Verlobung mit der Sekretärin Julie Wohryzek verfasst hat. Die Heirat wurde von seinem Vater Herrmann abgelehnt und tatsächlich nie vollzogen.

Ein weiterhin aktuelles Thema

Karla Hennersdorf, Moritz Nikolaus Koch und David Martinez Morente vom Freien Theater Persephone bringen das Stück mit Textauszügen des Briefes von Franz Kafka am Sonnabend und Sonntag, 31.Oktober und 1. November, um jeweils 20 Uhr im Foyer F1 des Hildesheimer Stadttheaters auf der Bühne. Das Theater für Niedersachsen verspricht einen „wortgewaltigen, berührenden und humorvollen Abend“ mit Kafkas Texten „über ein Thema, das immer aktuell bleiben wird“. Für die Inszenierung zeichnet Reiner Müller verantwortlich, die Bühne und Kostüme hat Lars Linnhoff entworfen.

Pro Vorstellung gibt es 30 Plätze, die Karten kosten 5 Euro für Jugendliche sowie 7 Euro für Erwachsene. Sie sind erhältlich im TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 16931693 sowie im Internet auf tfn-online.de. Vor der Vorstellung müssen die Besucher vor Ort ihre Kontaktdaten angeben.

Die ersten beiden Vorstellungen am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Oktober, sind bereits ausverkauft, für Sonnabend und Sonntag gibt es noch freie Plätze.

Von Daniel Junker