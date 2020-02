Soundtrack meines Lebens: TfN-Akteure stellen ihre Lieblingsmusik vor

Hildesheim

Welche Musik mögen Akteure des Theaters für Niedersachsen ( TfN) – und warum? Welche Songs hatten einen besonderer Einfluss auf ihr Leben und welche Erinnerungen sind damit verbunden? Im Rahmen der Reihe „Der Soundtrack meines Lebens“ geben Schauspieler im Hildesheimer Club LitteraNova in unregelmäßigen Abständen persönliche Einblick. Am Donnerstag, 20. Februar, stellen Alexander Prosek und Charlotte Katzer von der TfN-MusicalCompany dem Publikum im Rahmen eines musikalischen Abends ihren Lebenssoundtrack in gemütlicher Clubatmosphäre vor.

Katzer ist neues festes Mitglied beim TfN

Charlotte Katzer ist 2019er-Absolventin des Studiengangs Musicals an der Folkwang Universität der Künste in Essen, für den alljährlich nur sechs Studierende ausgewählt werden. Bis zum Beginn ihres Studiums im Jahr 2015 war die im thüringischen Ilmenau geborene und in der Nähe von Wiesbaden aufgewachsene Katzer von 2009 an festes Mitglied des Jungen Staatsmusicals im Staatstheater Wiesbaden. Unter anderem verkörperte sie dort die Jeannie in „Hair“, Prinzessin Puffer in „Das Geheimnis des Edwin Drood“ sowie Peggy Sawyer in „42nd Street“.

Im Theater Dortmund war sie 2016/2017 unter anderem in der Produktion „ Sunset Boulevard“ und im Sommer 2017 in „My Fair Lady“ bei den Bad Hersfelder Festspielen zu sehen. Seit Herbst 2019 steht die Schauspielerin am Staatstheater Mainz unter anderem bei „The Producers“ auf der Bühne. Parallel dazu ist sie in der Spielzeit 2019/2020 festes Ensemblemitglied beim TfN in Hildesheim.

Prosek spielte in vielen TfN-Produktionen mit

Alexander Prosek wurde 1981 in Lugosch in Rumänien geboren. Seit seinem achten Lebensjahr lebt er in St. Leon Rot bei Heidelberg. Nach der Mittleren Reife absolvierte er die Diplom-Ausbildung an der „Stage and Musical School Frankfurt“. Im Anschluss daran spielte Prosek deutschlandweit in bekannten Musicals wie „Vom Geist der Weihnacht“, „Human Pacific“, „Rocky Horror Picture Show“, „Blutsbrüder“, „Der kleine Lord“, „The Beautiful Game“, „Romeo & Julia" mit. Während dieser Zeit holte er per Fernstudium sein Abitur nach und widmete sich dem Psychologiestudium sowie der Naturheilkunde. Neben seinem Bühnenengagement ist Prosek als Sänger verschiedener Gruppen sowie als Solist bei Galaveranstaltungen aktiv. Proseks Vorlieben liegen in den Genres „Pop“, „Rock“ und „Musical“.

In der Spielzeit 2008/2009 gastierte Alexander Prosek im Stück „Anton, das Mäusemusical“ erstmals am TfN. Seit 2012 gehört er zum festen Ensemble der MusicalCompany. Hier stand er unter anderem als Charles in „High Society“, als sadistischer Zahnarzt Orin in „Der kleine Horrorladen“, als Büttel Bamford in „ Sweeney Todd“, als Jake Blues in „ Blues Brothers“ sowie als Graf Dracula auf der Bühne.

Karten im Vorverkauf

Beginn der Veranstaltung „Der Soundtrack meines Lebens“ ist am Donnerstag, 20. Februar , um 20 Uhr im LitteraNova an der Wallstraße 12A in Hildesheim. Karten gibt es zum Pries von 3,50 Euro beim TfN ServiceCenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim sowie unter Telefon (05121) 1693-1693.

