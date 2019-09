Hildesheim - „Im weißen Rössl“ wird zum großen TfN-Alpen-Spektakel Das Theater für Niedersachsen bringt die legendäre Revueoperette „Im Weißen Rössl“ als großes Alpen-Spektakel nach Hildesheim. Die Gemeinschaftsproduktion des TfN-Musiktheaters und der TfN-Musicalcompany feiert am 20. September in der Halle 39 Premiere.

Das Alpen-Spektakel „Im weißen Rössl“ feiert am 20. September in der Halle 39 in Hildesheim Premiere. Quelle: T.Behind-Photographics