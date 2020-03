„Alles Familie“ läuft nur noch in dieser Woche beim TfN

Hildesheim

Nur noch in dieser Woche zeigt das Theater für Niedersachsen das Stück „Alles Familie“, das auf Motiven des Bilderbuchs von Alexandra Maxeiner und Anke Kuhldem beruht. Die Inszenierung ist eine Koproduktion des TfN mit dem Theater Karo Acht, die sich an Kinder im Alter ab sechs Jahren richtet. Zu sehen ist das Stück auf der Probebühne 2 des Stadttheaters Hildesheim.

In „Alles Familie“ thematisiert das freie und mobile Kinder- und Jugendtheaterensemble Karo Acht gewöhnliche und ungewöhnliche Familienbanden. Bei den Aufführungen führen die Schauspieler Imme Beccard, Julia Solórzano und Christopher Weiß vor, wie komisch als auch tragisch die Geschichten innerhalb von Familien sein können. Geschwister streiten sich, Einzelkindern sehnen sich nach Brüdern oder Schwestern. Manche Kinder haben zwei Väter und vier Omas. Für den einen ist die Familie das Wichtigste, für die anderen sind die besten Freunde die Familie.

Regisseur will familiäre Vielfalt aufzeigen

Genau diese Vielfalt – und auch die Fragen, die sich daraus ergeben – will Regisseur Kian Pourian mit dem Stück aufzeigen. Für die aktuelle Inszenierung hat Pourian Interviews mit Schülern geführt, aber auch auf Erfahrungen und Erinnerungen aus der eigenen Kindheit zurückgegriffen.

„Alles Familie“ basiert auf Motiven des gleichnamigen Bilderbuchs von Alexandra Maxeiner und Anke Kuhl. Den Text für die Bühnenversion hat Lorenz Hippe verfasst. Bis Sonntag sind noch fünf Aufführungen des etwa 70-minütigen Stücks beim TfN zu sehen. Die Vorstellungen am Donnerstag, 5. März, beginnen um 9 und um 11 Uhr, am Freitag um 11 Uhr. Die beiden Aufführungen am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. März, beginnen jeweils um 15 Uhr auf der Probebühne 2 des Hildesheimer Stadttheaters.

Karten gibt es zum Preis von 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker